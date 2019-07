Jeux paralympiques : départ pour Londres!

A moins d’une semaine de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Londres, c’est l’heure du départ pour l’équipe de France. Les 270 membres de la délégation française embarqueront à bord d’un Eurostar le samedi 25 août.

Le dernier regroupement de l’équipe de France paralympique aura lieu à Paris le vendredi 24 août, au siège du CPSF (Résidence Internationale de Paris, 42 rue Louis, Lumière Paris 20ème). Il sera ouvert aux médias sur demande de 12h à 15h et de 18h à 20h. Il est à noter que certains athlètes, dont le porte-drapeau Damien Seguin, ne seront pas présents, leur entraînement en terre anglaise a déjà débuté.

Le samedi 25 août au matin, la délégation partira depuis la Gare du Nord à Paris pour Londres, dans un train spécialement réaménagé par Eurostar afin d’accroître l’accessibilité de la rame pour les athlètes en fauteuil. Le train arrivera en gare de St Pancras International à 12h33.

LES BLEUS PARALYMPIQUES EN BREF…

Conduite par Gérard Masson, Chef de la Délégation Paralympique Londres 2012, Président du Comité Paralympique & Sportif Français et par Jean-Paul Moreau, Chef de mission, la délégation française sera composée de 270 personnes, dont 153 sportifs handicapés, accompagnés de 9 sportifs valides : 3 guides (athlétisme), 3 pilotes (cyclisme), 1 barreuse (aviron) et 2 gardiens voyants (cécifoot). A noter, trois nouvelles catégories sont ouvertes aux sportifs déficients intellectuels qui font leur retour aux Jeux Paralympiques, en athlétisme, tennis de table et natation.

Damien Seguin (voile) sera le porte-drapeau de la Délégation française lors de la Cérémonie d’Ouverture le mercredi 29 août prochain. Il succède à l’athlète mal-voyante Assia El’Hannouni, qui avait emmené les tricolores à Pékin en 2008.

La France sera engagée dans 16 des 20 sports du programme paralympique londonien, dont trois sports collectifs : athlétisme, aviron, cyclisme (route et piste), équitation, escrime, haltérophilie, judo, natation, tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir sportif, voile, basket fauteuil (femmes), cécifoot (foot à 5) et rugby fauteuil.

OBJECTIF LONDRES

La Délégation paralympique française vise la 9ème place au classement des nations. Pour atteindre cet objectif, les athlètes français ambitionnent de remporter 16 médailles d’or. Devant la France, la Chine, la Grande-Bretagne, l’Ukraine et les USA devraient être intouchables. Les Bleus auront également des difficultés à rivaliser avec certaines nations émergentes comme la Russie et surtout le Brésil qui prépare ses Jeux de 2016. A Pékin en 2008, la France terminait 12ème au classement des nations, avec 52 médailles dont 12 d’or, 21 d’argent et 19 de bronze.