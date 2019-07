Jeux paralympiques de Vancouver J-46

Les futurs champions paralympiques ont rendez-vous en Savoie du 26-31 janvier 2010. Les Jeux Paralympiques de Vancouver en ligne de mire pour l’équipe de France, l’enjeu est de taille puisque ce rendez vous marque la dernière étape qualificative pour les prochains Jeux Paralympiques. Stéphane Passeron et Ludovic Mouton, entraîneurs de la sélection française, insistent sur le double objectif de cette compétition, «Bessans représente pour les athlètes un objectif majeur car c’est une Coupe du Monde en France ! Ensuite, à un mois des Jeux Paralympiques, la compétition déterminera la sélection pour Vancouver et permettra d’évaluer la forme physique des autres concurrents. »

L’équipe de France de ski nordique Handisport peut ainsi s’appuyer sur ses leaders : les expérimentés Georges Bettega chez les « assis » et Yannick Bourseaux chez les “debouts”, respectivement champion et vice champion de la Coupe du Monde 2009 handisport de biathlon. Egalement à suivre, le prometteur Thomas Clarion, chez les déficients visuels, auteur de bonnes performances en ce début de saison et auréolé d’une médaille d’or à la Coupe du Monde 2009 handisport de biathlon. Mais également l’ensemble de l’équipe de France, potentiellement médaillable : Romain Rosique, Thierry Raoux, Jean-Paul Chaix, Elie Zampin, ainsi qu’Emilie Tabouret et Nathalie Morin chez les femmes.

Les enjeux de cette Coupe du Monde

Quatre jours de compétition intense : avec son stade, unique en France, le seul à être accessible pour des épreuves de Coupe du Monde de biathlon Handisport, la Haute Maurienne Vanoise sera le cœur du biathlon mondial, du 26 au 31 janvier. Outre les objectifs de médailles annoncés, ces quatre4 jours de compétition permettront à toutes les délégations de tester équipements (ski, luge…) et techniques (glisse, tir…) dans des conditions optimales. Autre élément fort de cette Coupe du Monde, la détermination des meilleures équipes mondiales présentes pour l’occasion. Nul doute que les sélections ukrainiennes, russes et norvégiennes, grandes favorites des épreuves, mèneront la vie dure à l’équipe française. Une belle lutte en perspective !

La compétition en quelques mots

Sur le stade de biathlon de Bessans (Savoie), à 1750 mètres d’altitude, la France accueille pour la première fois une Coupe du Monde de ski de fond et de biathlon Handisport. Dernière revue d’effectif pour l’équipe de France nordique et biathlon avant les Jeux Paralympiques de Vancouver en mars prochain. Cent quarante athlètes représentant plus de 20 nations seront présents et s’affronteront sur des épreuves de ski de fond et de biathlon durant 4 jours de compétition. Une belle occasion de voir à l’œuvre les futurs champions Paralympiques avant qu’ils ne décollent pour le Canada.