Jeux Paralympiques de Pékin 2022 : Tout ce qu’il faut savoir

Dans quelques jours débuteront les Jeux Paralympiques de Pékin 2022. La capitale chinoise est la première ville de l’histoire à accueillir une olympiade d’hiver après en avoir reçu une d’été. Zoom sur cette compétition phare pour les sportifs handisport.

Quand auront lieu les Jeux Paralympiques d’hiver de Pékin 2022 ?

Les Jeux Paralympiques d’hiver de Pékin 2022 se dérouleront pendant 10 jours, du 4 au 13 mars.

Dans quelles villes se dérouleront les épreuves des Jeux ?

Même si c’est Pékin qui accueille ces Jeux Paralympiques, les épreuves des Jeux d’hiver 2022 ont été répartis sur trois sites : Pékin, Yanqing et Zhangjiakou.

Combien d’athlètes participeront à ces Jeux ?

Ce n’est pas moins de 600 athlètes venus du monde entier qui seront présents dans la capitale chinoise pour tenter de ramener une médaille pour leur pays.

Combien y aura-t-il de sports représentés à Pékin ?

Les athlètes prendront part à 78 épreuves différentes, réparties sur six sports, regroupées en deux catégories : les sports de neige (ski alpin, ski de fond, biathlon et snowboard) et les sports de glace : (hockey sur glace adapté et curling en fauteuil roulant).

Combien de pays seront représentés ?

C’est environ soixante pays du monde entier qui enverront des athlètes à ces 13e Jeux Paralympiques d’hiver.

Qu’en est-il de la délégation française ?

La délégation française est composée de 19 athlètes dont 4 guides. Ils seront répartis dans trois sports : ski alpin, snowboard et ski nordique. La Team France est composée de 17 hommes et 2 femmes, dont l’octuple championne paralympique, Marie Bochet.

Quels sont les protocoles sanitaires mis en place ?

En se basant sur le protocole sanitaire des Jeux Olympiques, on peut penser que le protocole appliqué sera très strict. À l’arrivée en Chine, les sportifs subissent un premier test PCR dans une zone isolée de l’aéroport chinois. Ils doivent même en faire un par jour. Quant aux déplacements, ils sont tous fait sous escorte. Pour résumer, le nombre de contacts est limité au maximum.

Y aura-t-il des spectateurs pour assister aux différentes épreuves ?

Toujours d’après nos informations relatives aux Jeux Olympiques qui ont lieu au mois de février 2022, il semblerait qu’aucune place n’ait était mise en vente pour assister aux Jeux Paralympiques. Malgré cela, les tribunes ne seront pas complètements vides. En effet, des invitations ont été envoyées à la population chinoise.

Comment suivre les Jeux Paralympiques d’hiver à distance ?

Comme à son habitude, France Télévisions couvrira une nouvelle fois la compétition. Durant 10 jours, vous aurez droit à près de 60 heures de diffusions sur ses antennes mais aussi à l’intégralité des épreuves sur l’offre numérique France.tv. Voir notre encadré.

Suivre les Jeux Paralympiques De Pékin

Du 4 au 13 mars, vous pourrez suivre les différentes épreuves des Jeux Paralympiques de Pékin sur France 2, France 3, France info, France.tv et le réseau Outre-mer 1 ère . Mode d’emploi.

À la télévision

Sur France 3 : 60 heures d’antenne tous les jours en direct de 06h00 à 11h30.

Le magazine Para Club présenté par Laurent Luyat reviendra, avec les journalistes et consultants de France TV Sport, sur les épreuves de la journée et accueillera sur le plateau les médaillés olympiques français. Du lundi au vendredi de 14h00 à 14h40 et de 13h00 à 13h30 le week-end sur France 3.



Sur France 3, retrouvez tous les jours le magazine TLS spécial Pékin 2022 à 20h45 et le dimanche le magazine Stade 2 Spécial Pékin 2022 à 20h05 .



Sur le réseau Outre-mer 1 ère : reprise de certaines compétitions.



Sur franceinfo (canal 27), tous les jours, l’actualité des Jeux Olympiques et, les vendredis, le magazine Temps additionnel à 22h10 pour trente minutes de décryptage des temps forts, en compagnie de Nathanaël de Rincquesen .

Sur france.tv, l’appli France TV Sport et les réseaux sociaux

Diffusion des épreuves des Jeux Paralympiques de Pékin dans leur intégralité avec 8 flux en simultané et en replay.

Extraits des meilleurs moments de la compétition et résumés quotidiens.

Gros plan sur les performances des athlètes français.

Calendriers, résultats, fiches athlètes, tableau des médailles.

Retour sur les temps forts à travers les réseaux sociaux de France TV Sport : Facebook,Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat et TikTok.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel des Jeux Paralympiques d’Hiver de Pékin : https://olympics.com/fr/beijing-2022/paralympiques

Tom VIGNALS