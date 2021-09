Jeux Paralympiques à Tokyo : Le bilan français salué par le Gouvernement

Ecouter article Ecouter article





54 médailles : Tel est le bilan de la délégation française à l’issue des Jeux Paralympiques de Tokyo. Un résultat mis à l’honneur par le Gouvernement lors du passage de relais préalable aux Jeux de Paris 2024.

À l’occasion de la cérémonie de passation du drapeau olympique, qui a eu lieu au Trocadéro le 5 septembre dernier, les membres du Gouvernement ont largement salué la performance des athlètes français aux Jeux Paralympiques de Tokyo et rappelé leur volonté de progresser à l’horizon des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Un palmarès impressionnant et largement à la hauteur des ambitions

Alors que la délégation française paralympique avait pour objectif de remporter au moins 35 médailles, ce sont finalement 54 médailles – 11 en or, 15 en argent et 28 en bronze – qui ont décrochées par les 138 athlètes français participant à cette 16é édition des Jeux Paralympiques d’été à Tokyo. Menée par les porte-drapeaux Sandrine Martinet et Stéphane Houdet, l’équipe française se place à la 14e place du tableau des médailles et a remporté deux fois plus de récompenses que lors des Jeux Paralympiques de Rio, en 2016.

Des résultats salués par le Gouvernement à l’image de Roxana Maracineau, ministre déléguée chargée des sports et Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports : « C’est une équipe unie, sans distinction entre athlètes olympiques et paralympiques, qui a porté haut les couleurs de la France. Cette performance remarquable est à mettre au crédit des athlètes, de leurs cadres, des clubs et fédérations qui les accompagnent au quotidien sous la coordination du Comité Paralympique et Sportif Français dont la présidente Marie-Amélie Le Fur s’est illustrée à Tokyo en glanant une médaille d’argent au saut en longueur. Elle traduit l’investissement massif de l’Etat en faveur de la haute performance paralympique. En effet, depuis 2017, le ministère chargé des sports a multiplié par 2,5 les crédits investis sur le haut niveau, à hauteur de 7,3 millions d’euros ».

« Nous fêtons aujourd’hui la passation du drapeau paralympique. Par ma présence au Trocadéro, j’ai souhaité dire un grand bravo à nos athlètes ! 54 médailles ! Au-delà de leur réussite, c’est un message de force et de fraternité pour tout notre pays, a ainsi commenté Pour Jean-Michel Blanquer. C’est tout la France qui peut être fière de ses athlètes, nul doute que nous sommes sur la bonne route pour Paris 2024 afin de viser une société toujours plus inclusive ».

Une mise en lumière du handisport et un pas vers une société plus inclusive

Comme le soulignent les membres du Gouvernement, cet évènement représente par ailleurs une opportunité d’accélérer la transition sur la perception du sport des personnes en situation de handicap, et plus largement pour le développement d’une société plus inclusive. Sur cet aspect, la médiatisation des épreuves paralympiques a servi la notoriété de l’ensemble des sportifs, des disciplines, et la visibilité des personnes en situation de handicap.

« Au-delà de la performance sportive et du rayonnement de notre pays, cette merveilleuse équipe de France contribue à changer notre regard sur le handicap, à démontrer à quel point le sport peut changer des vies et aider à s’épanouir, surmonter le handicap ou un accident de la vie, a déclaré en ce sens Roxana Maracineanu. Les trois années qui nous séparent des Jeux Paralympiques doivent être consacrées à démocratiser l’accès au parasport pour toutes les personnes en situation de handicap. Cela commence dès ce mois de septembre avec le lancement du Pass’Sport, une nouvelle allocation de rentrée sportive qui permet de déduire 50 euros de l’inscription dans un club pour les enfants de 6 à 18 ans percevant l’allocation enfant handicapé et les 16-18 ans qui bénéficient de l’allocation adulte handicapé sans oublier tous les jeunes qui reçoivent l’allocation de rentrée scolaire ».

Continuer à progresser et s’inspirer du Japon pour préparer les Jeux Paralympiques de Paris 2024

Le gouvernement a également souligné sa volonté de soutenir « l’excellence sportive du mouvement paralympique » en vue de Paris 2024 en optimisant l’accompagnement personnalisé des athlètes assuré par l’Agence nationale du Sport, mais aussi en multipliant les collaborations et partages d’expériences entre collectifs olympiques et paralympiques, et en intensifiant les travaux de recherche appliquée sur le matériel dans la cadre du Plan d’Investissement d’Avenir.

L’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 conduit à poursuivre l’ambition pour développer la pratique du sport adapté et du parasport en s’inspirant des bonnes pratiques déployées par le Japon.

Un objectif placé au cœur de la Stratégie nationale Sport & Handicap 2020-2024 du Gouvernement pour faire progresser la pratique du parasport dans la société, favoriser l’accès à une pratique physique et sportive adaptée aux besoins de chacun et accompagner les projets ambitieux de haut niveau paralympique français. Ce que rappelle Sophie Cluzel : « La perspective de l’organisation des prochains Jeux à Paris en 2024 nous encourage à poursuivre le développement du haut-niveau paralympique français et plus largement la pratique du sport auprès de toutes les personnes en situation de handicap. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.gouvernement.fr/delegation-jeux-olympiques-paralympiques-paris-2024