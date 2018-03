Jeux Paralympiques 2018 : Rendez-vous du 9 au 18 mars !

Jeux Paralympiques 2018 de Pyeongchang : Suivez les bleus du 9 au 18 mars !

Du 9 au 18 mars 2018 auront lieu les Jeux Paralympiques 2018 de Pyeongchang. Une compétition incontournable qui accueillera, au sein de la province de Gangwon, en République de Corée, près de 670 athlètes, venus de plus de 45 pays.

Les sportifs français sélectionnés pour les Jeux Paralympiques 2018

Le 5 février dernier, le Comité Paralympique de sélection du CPSF a validé et communiqué la liste définitive des 12 sportifs français sélectionnés, auxquels s’ajoutent 3 guides.

PARA SKI ALPIN

Arthur BAUCHET // catégorie LW3, CLUB DES SPORTS D’HIVER DU BRIANCONNAIS (05)

Marie BOCHET (Porte-drapeau) // catégorie LW6/8-2, ALBERTVILLE HANDISPORT (73)

Jordan BROISIN // catégorie LW4, HANDISPORT LYONNAIS (69)

Frédéric FRANÇOIS //catégorie LW11 (assis), GRENOBLE HANDISPORT (38)

Yohann TABERLET // catégorie LW12-1 (assis), SKI CLUB MORZINE AVORIAZ (74)

PARA SKI NORDIQUE

Anthony CHALENÇON // catégorie B1, SKI CLUB MORZINE-AVORIAZ (74)

Thomas CLARION // catégorie B1, HANDICAP-SPORTS-LOISIRS BONNEVILLE (74)

Benjamin DAVIET // catégorie LW 2, HANDISPORT ANNECIEN (74)

Thomas DUBOIS // catégorie B1, VERCORS HANDISPORT (38)

PARA SNOWBOARD

Cécile HERNANDEZ // catégorie SB-LL1, LES ANGLES (66)

Maxime MONTAGGIONI // catégorie SB UL, ANICES HANDISPORT (06)

Julien ROULET // catégorie SB UL, CLUB SAINT- ANTOINE MARSEILLE (13)

GUIDES

Antoine BOLLET (Guide de Thomas CLARION) // CLUB SKI NORDIQUE LA FECLAZ (73)

Bastien SAUVAGE (Guide de Thomas DUBOIS) // C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS (38)

Simon VALVERDE (Guide d’Anthony CHALENÇON) // SKI CLUB MORZINE AVORIAZ (74)

Le porte-drapeau français pour les Jeux Paralympiques 2018

C’est Marie Bochet, championne paralympique de para ski alpin, qui succède au tennisman Michaël Jérémiasz (Jeux d’été 2016) et au skieur Vincent Gauthier-Manuel (Jeux d’hiver 2014). Très émue d’avoir été désignée, elle prend son rôle très au sérieux et compte s’y investir autant que dans ses compétitions.

Les disciplines des Jeux Paralympiques d’hiver

Para ski alpin

Para snowboard

Para biathlon

Para ski de fond

Para hockey sur glace

Curling fauteuil

Suivre les épreuves des jeux Paralympiques 2018 et les performances des bleus

• SUR NOTRE SITE WWW.HANDIRECT.FR AVEC LA WEB TV DES BLEUS AVEC BLOGHANDICAP.COM

Handirect s’associe à Bloghandicap.com et vous permettra d’accéder directement à la Web Tv des bleus depuis la page d’accueil de notre site internet www.handirect.fr durant toute la durée des Jeux Paralympiques. Grâce au soutien de France Télévisions, et comme à Sotchi en 2014, les équipes de bloghandicap.com seront mobilisées aux côtés de l’Equipe de France Paralympique pour vous faire vivre les coulisses des Jeux et des Bleus en temps réel.

• SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TELEVISIONS

– Les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Paralympiques de Pyeongchang seront retransmises en direct les 9 et 18 mars à partir de 12 heures, respectivement sur France Ô et France 4. Elles seront commentées par Alexandre Boyon, Patrick Montel et Vincent Gauthier-Manuel.

– Les directs des épreuves sportives seront retransmis sur France 2 et France 3, tous les jours, dès 2 heures du matin sur France 2, puis sur France 3 à partir de 6 heures.

De 2h à 8h du matin, une équipe composée de deux présentateurs (Laurent Luyat et Kader Boudaoud), d’un consultant en plateau (Sami El Gueddari), de trois journalistes (Alexandre Boyon, Patrick Montel et Claude Eymard) et de deux consultants (Vincent Gauthier-Manuel et Jean Minier), accompagnera chaque jour les téléspectateurs.

– Le Journal des paralympiques : Il sera diffusé tous les soirs de la compétition à partir de 20 heures sur France 3. Présentée par Laurent Luyat et Kader Boudaoud, cette émission reviendra sur les temps forts de la journée avec des reportages et des portraits des athlètes réalisés par David Sandona.

– Les meilleurs moments : Une compilation du meilleur des compétitions qui se seront déroulées dans la nuit sera proposée tous les jours à 8 heures sur France 3.

• SUR LE SITE INTERNET ET L’APPLICATION FRANCETVSPORT

– Vous pourrez y trouver tous les directs avec plus d’une centaine d’heures de programmes prévues, ainsi que les meilleurs extraits des compétitions paralympiques en temps réel, les résultats, des résumés quotidiens, des analyses et des interviews.

– Ce sera également l’occasion pour vous de vous immerger dans l’ambiance des jeux avec une forte présence des animateurs sur les réseaux sociaux, des tweets et des Facebook Live des journalistes présents sur place, et les meilleures images du jour sur Instagram.

• SUR INTERNET

Equipe de France Paralympique : www.france-paralympique.fr

PyeongChang site officiel : https://www.pyeongchang2018.com/fr/paralympics

Comité Paralympique International : www.paralympic.org• SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook >> EquipedeFranceParalympique

Twitter >> @FRAparalympique

Instagram >> FranceParalympique