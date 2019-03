Jeux Mondiaux Special Olympics : Du 14 au 21 mars à Abu Dhabi

Du 14 au 21 mars 2019 aura lieu à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, la nouvelle édition des Jeux Mondiaux Special Olympics 2019.

Dédié aux sportifs en situation de handicap mental, les Jeux Mondiaux Special Olympics, événement sportif international, accueilleront plus de 7 500 athlètes, représentant 174 nations et 24 disciplines sportives, avec le soutien de 3 000 coaches, 20 000 bénévoles et jusqu’à 500 000 spectateurs.

Parmi eux les sportifs compétiteurs, 85 athlètes composeront la délégation Special Olympics France qui concourront dans 10 disciplines : natation, athlétisme, basketball, bowling, football à 5, gymnastique artistique, handball, judo, tennis et tennis de table. La délégation française bénéficiera du soutien et de la présence d’un nouvel ambassadeur : le sportif de haut niveau, nageur et double médaillé d’or olympique, Alain Bernard.

Special Olympics est une ONG internationale qui permet aux enfants, jeunes et adultes en situation de handicap mental de s’épanouir grâce au sport. En proposant des programmes sportifs et en organisant des événements sportifs d’envergure internationale, cette organisation contribue à changer le regard sur les personnes en situation de handicap mental et favorise leur inclusion sociale. Créé aux Etats-Unis en 1968 par Eunice Kennedy Shriver, soeur de John F. Kennedy, Special Olympics est un véritable phénomène solidaire autour duquel se mobilise de nombreuses personnalités politiques, sportives et publiques. Présent dans 174 pays, le mouvement rassemble plus de 5 millions de sportifs et bénéficie de la reconnaissance du CIO (Comité International Olympique). En France, l’ONG Special Olympics existe depuis 1991.

Plus obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié : www.specialolympics.asso.fr