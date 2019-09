Jeux européens Special Olympics d’Anvers: 44 médailles françaises

C’est avec le brillant palmarès de 44 médailles que la délégation française Special Olympics (51 athlètes français déficients intellectuels et leurs 23 coaches) est revenue des Jeux européens Special Olympics d’Anvers, qui se sont déroulés en Belgique du 9 au 21 septembre derniers. Parmi ces médailles : 16 en or, 16 en argent et 12 en bronze, remportées sur des disciplines de natation, athlétisme, gymnastique, badminton et tennis de table. « Au-delà des performances, ce grand événement qui a rassemblé plus de 2000 athlètes déficients intellectuels, a surtout permis a chacun d’entre eux de se dépasser.

Loin de leur famille mais boostés par la dynamique de groupe et le cadre officiel des épreuves, ils ont gagné en confiance. Plus de 40 000 personnes et des personnalités comme Christian Karembeu, Hugues Occansey et Natalia Vodianova ont pu découvrir les performances des 2000 athlètes déficients intellectuels, venus de toute l’Europe pour défendre les couleurs de leur pays. Une rencontre internationale qui a également permis aux Athlètes de découvrir d’autres cultures.