Jeux en ligne accessibles : Une initiative de la Cité des Sciences

Culture et confinement : Des jeux en ligne accessibles à tous développés par la Cité des Sciences et de l’Industrie

Alors que le confinement des Français vient d’être prolongé officiellement jusqu’au 11 mai prochain, la Cité des sciences et de l’industrie propose une série de jeux en ligne accessibles à tous et développés en ses différentes expositions.

Objectif : Aider petits et grands à se cultiver pendant la période de confinement liée au Covid-19, mais aussi permettre à chacun de se cultiver et d’approfondir sa culture générale tout en s’amusant. À noter que tous ces jeux accessibles sont gratuits.

Parmi les activités proposées :

– Un quiz sur le thème du cerveau et de son fonctionnement

– Une sensibilisation ludique à la vie sentimentale et sexuelle

– Un memory des baisers

– Une machine à poème pour créer des poèmes en rimes ou des acrostiches*

* Vous apprendrez également ce qu’est un acrostiche à travers ce jeu !

“Nous comprenons que les idées pour vous occuper et d’occuper vos enfants se font de plus en plus rares. C’est pourquoi nous vous avons concocté une sélection de jeux en ligne accessibles sur tous vos appareils et avec toutes les synthèses vocales, précisent les créateurs. Seuls ou en famille, vous pouvez tester et approfondir vos connaissances à travers ces jeux accessibles à tous”.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des jeux en cliquant ici :

http://www.cite-sciences.fr/fr/ma-cite-accessible/je-me-cultive/jecoute-la-science/#item-grid-91437