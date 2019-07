Jeux des athlètes handicapés mentaux

Quelque 1.100 participants souffrant d’un handicap mental participent à partir d’aujourd’hui à l’édition 2009 des Jeux nationaux organisée par l’association Special Olympics France à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes). Ces athlètes, issus de quinze régions françaises, participeront à des compétitions de football, basket, judo, natation, pétanque et s’affronteront sur des “parcours moteurs” proposés aux plus lourdement handicapés, ont annoncé les organisateurs. Six délégations étrangères venant d’Andorre, d’Allemagne, d’Autriche, d’Espagne, de Monaco et de Suisse, seront également présentes.

Plus de 300 bénévoles sont mobilisés pour ces jeux nationaux qui débuteront vendredi soir par une cérémonie d’ouverture au Marineland d’Antibes. Une flamme sera transmise par l’ancien champion du monde français du 400 m haies Stéphane Diagana, représentant des sportifs valides, à un concurrent handicapé. “Special Olympics est le plus vaste mouvement sportif international dédié aux personnes atteintes de handicap mental”, précise l’association créée en 1968 par Eunice Kennedy Shriver, soeur du président américain John F. Kennedy.

Ce mouvement, qui comporte 160 représentations dans le monde, est soutenu en France par de nombreuses personnalités dont le boxeur Brahim Asloum ou l’athlète Eunice Barber. A l’occasion de ces jeux, un bilan de santé gratuit, réalisé par des professionnels, est proposé aux athlètes.