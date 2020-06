Jeux de la Francophonie : « Solidarité, Diversité et Excellence » pour ce grand rendez-vous donné au Liban Le Liban sera sous les projecteurs de la scène internationale lors des VIes Jeux de la Francophonie organisés à Beyrouth du 27 septembre au 6 octobre 2009, une édition qui enregistre la plus forte participation de pays francophones depuis la création des Jeux.

« On ne saurait trouver facteur plus stimulant pour la paix entre les peuples que cette rencontre entre les talents artistiques et sportifs de la jeunesse » rappelait Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, lors de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie à Beyrouth le 20 mars 2009.

Le Liban s’apprête à accueillir les délégations de 48 États et gouvernements, dont plus de 3 000 jeunes sportifs et artistes venus des cinq continents, prêts à offrir le meilleur d’eux-mêmes. En participant en nombre, la Francophonie traduit toute sa solidarité avec le pays du Cèdre qui a su relever avec détermination le défi d’organiser les Jeux.

Créés par le Sommet des chefs d’État et de gouvernement en 1987 à Québec, les Jeux de la Francophonie ont été organisés à Rabat (Maroc, 1989), à Paris (France, 1994), à Antananarivo (Madagascar, 1997), à Ottawa-Hull (Canada, Canada-Québec, 2001) et à Niamey (Niger, 2005). Cette sixième édition est placée sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l’excellence.

L’Organisation internationale de la Francophonie poursuivra sa mobilisation en faveur du Liban après les Jeux, à l’occasion notamment du Salon du livre de Beyrouth où sera remis le Prix des cinq continents.

