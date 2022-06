Jeux de la diversité : un événement ludique sous le signe de la solidarité

Le club FACE Grand Lyon organise, ce vendredi 17 juin 2022, la seconde édition de ses « Jeux de la Diversité ». Pendant la journée, les participants pourront prendre part aux activités proposées, afin de se retrouver et de défendre ensemble les valeurs de la diversité, de la tolérance et du soutien, notamment envers les personnes en situation de handicap.

Organisés pour la première fois en 2021, les Jeux de la Diversité font leur grand retour ce vendredi 17 juin, à l’Hippodrome de Parilly !

L’objectif de l’événement est, d’une part, de passer un moment convivial et de renforcer la cohésion sociale en sensibilisant au thème de la diversité. D’autre part, d’aider les candidats en recherche d’emploi dans leurs démarches, en rapprochant les entreprises et les demandeurs d’emploi.

Comme pendant la précédente édition des Jeux, cette journée aux couleurs de la diversité sera rythmée par différentes activités.

Au programme :

– Un village diversité qui abordera, notamment, les thèmes de la santé et du handicap, de l’apprentissage et du bien-être au travail.

– Un job dating pour mettre en relation les entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi.

– Des activités physiques avec des parcours de marche, de course à pied et un baby-foot humain.

Un événement solidaire pour l’emploi avec un job dating

Dans le cadre de ces Jeux de la Diversité, se tiendra un job dating pour promouvoir la diversité dans son ensemble, avec près de 45 entreprises et 300 demandeurs d’emploi attendus.

De nombreuses offres d’emplois et de formations seront ainsi proposées. Ce sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux métiers et les entreprises qui s’y rattachent.

Les participants et les collaborateurs d’entreprise pourront, en outre, se rencontrer et échanger lors du parcours marche, en créant des équipes mixtes.

Le Job Dating aura lieu de 10h à 12h. L’inscription est gratuite pour les entreprises et les participants.

Un village de la diversité

Vous pourrez retrouver le village de la diversité avec de nombreux stands et activités ludiques qui s’articuleront autour de 3 thèmes :

– le handicap et la lutte contre les discriminations,

– le bien-être, la qualité de vie et la pratique d’activités physiques,

– l’apprentissage.

Le Village sera accessible gratuitement, pour tous et sans inscription, de 10h à 13h30.