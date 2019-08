Jeux coopératifs : gagner ou perdre Ensemble !!

Les jeux coopératifs privilégient la solidarité et l’entraide à la compétition. Encore peu utilisés en France, l’intérêt principal de ces jeux de société s’avère néanmoins de plus en plus reconnu dans les écoles, par les associations… Le principe des jeux coopératifs est simple. Il repose sur la poursuite d’un objectif de groupe qui ne sera possible que par le concours des différents joueurs. Il faut réaliser un projet ensemble ou s’entraider pour atteindre un but commun : empêcher une catastrophe, etc. Il ne s’agit pas de gagner sur l’adversaire, mais de faire équipe et cause commune pour gagner ensemble… ou de perdre ensemble si l’équipe s’est mal organisée. www.jeprogresse.com spécialisé dans les jeux éducatifs propose plusieurs jeux coopératifs de marques différentes, dont Haba, Nathan ou Zoch.

Voici une rapide présentation de plusieurs jeux. Le Verger est certainement le jeu coopératif le plus connu. Un jeu traditionnel de chez Haba, un

classique qui a fêté sa vingtième année en 2007. C’est un jeu coopératif passionnant pour deux enfants ou plus à partir de trois ans. Le principe est simple : les branches croulent sous le poids des fruits murs et juteux. Le corbeau le sait, il s’agit donc d’être plus rapide que lui. Le verger est un jeu

familial qui permet en outre de sensibiliser les enfants avec les nombres, les couleurs… Un incontournable où tout le monde gagne ou perd ensemble.



« A la campagne, du grain au pain » est un jeu coopératif Haba destiné à faire découvrir aux enfants à partir de 4 ans, des notions d’agriculture, la vie à la ferme et bien sûr les bases de la chaîne alimentaire. Ce jeu de connaissance ludique est particulièrement indiqué pour les enfants des agglomérations,

étrangers au cycle de la terre à l’assiette. A la campagne est un beau jeu éducatif à découvrir à l’école comme à la maison.

Le jeu du loup Nathan est un jeu coopératif sur le thème de “Promenons-nous dans les bois”. Ce jeu présente deux règles de jeux très simples et

conviviales : tous ensemble contre le loup (coopératif) ou chacun pour soi. Vite, vite ! Il faut faire sa cueillette avant que le loup ne soit complètement habillé, sinon… il vous mangera ! En fait, il faut remplir son objectif (sa plaque) sans tirer le loup d’un sac : si c’est le loup, on chante la chanson en choeur (promenons nous dans les bois…) et on rajoute un vêtement au loup. S’il est habillé avant que les plaques individuelles ne soient pleines, c’est lui qui a gagné.

Les chevaliers de la tour est un jeu coopératif Haba très rigolo qui peut se jouer à partir de 5 ans. On peut y jouer à 2 ou à 4 joueurs. Il s’agit d’un jeu

d’équipe où le principe est de construire des tours à l’aide d’un élastique rond sur lequel sont attachés 4 ficelles. Chaque joueur tient un bout de la ficelle et va devoir, avec beaucoup de précision et de finesse transporter les unes après les autres, des pièces en bois sur le château afin de monter une tour déterminée à l’avance par une carte. Un travail de motricité en commun. Bamboleo de chez Zoch est un jeu très pédagogique qui “titille” les facultés de tous les Newton en herbe et autres spécialistes de la pesanteur : un jeu qui peut être à la fois coopératif et éducatif. Si vous savez jouer avec la gravité et la légèreté, vous avez de fortes chances de sortir gagnant. Les pièces en bois seront à poser sur un plateau (diamètre d’environ 35 cm) également en bois, le tout en équilibre instable sur une boule de liège. Tout l’art du jeu sera de maîtriser cette instabilité… La motricité contrôlée et l’appropriation des lois physiques sont des atouts importants pour ce jeu auquel on peut jouer seul.

