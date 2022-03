Jeux adaptés aux personnes malvoyantes : une application à découvrir

Ecouter article Ecouter article

Pensée pour les personnes malvoyantes, l’application Pidie rend accessibles à tous les jeux classiques de type mots croisés, quiz et pendu, grâce à des fonctionnalités de commande par la voix.

Développer des jeux adaptés aux personnes malvoyantes, c’est l’objectif de l’application Pidie. En effet, les créateurs de l’application ont constaté que les personnes malvoyantes avaient peu de jeux à leur disposition, notamment pour jouer en toute autonomie. Ainsi, certaines personnes fans de mots croisés ne peuvent pas, ou plus, remplir les grilles sur leur journal au fur et à mesure que leur vue décline. Cela peut concerner par exemple les personnes atteintes de DMLA ou de glaucome, mais aussi tous les joueurs qui avancent en âge. D’où l’intérêt de Pidie !

Concrètement, cette application permet d’accéder en ligne à un certain nombre de jeux « classiques » et proposés au format « XXL ». Pour jouer, elles peuvent se laisser guider par l’assistant vocal Pidie. Aucune action ni interaction avec l’écran n’est nécessaire. Tout passe par la voix. Cette fonctionnalité n’est pas exclusivement réservée aux personnes déficientes visuelles. En effet, la réflexion par la vue et par l’ouïe étant bien différentes, tout le monde est invité à tenter l’expérience et à se prendre au jeu.

Des « grands classiques disponibles »

Parmi les jeux adaptés aux personnes malvoyantes, des grands classiques sont déjà disponibles comme les mots croisés, des quiz ou même le jeu du « pendu ». Pour chaque jeu, trois difficultés sont proposées, de facile à difficile. Il est important de noter que seuls deux jeux peuvent être testés en version limitée (avec un nombre de questions/grilles réduites). Un abonnement sera par la suite nécessaire pour profiter de l’expérience et de l’ensemble des jeux. Pidie sera disponible sur téléphone et tablette en téléchargeant l’application. Mais alors pourquoi « Pidie » ? Les créateurs cherchaient un nom court et facile à prononcer et il se trouve que Pidie est le nom de la déesse du jeu et de l’amusement dans la mythologie grecque.

Des projets de développement à venir

Ce projet d’application de jeux adaptés pour personnes malvoyantes vient de Nicolas Pierre, co fondateur de Pidie. Cette idée lui est venu d’un constat vis-à-vis de sa grand mère fervente consommatrice de mots croisés, qui, atteinte de DMLA, s’est vue privée de ses jeux face aux limites des versions XXL. Selon Nicolas Pierre, des choses devaient être mises en place : « Pour ma grand-mère, le plaisir de lire a pu être retrouvé grâce aux livres audios, mais en revanche rien n’est proposé pour les jeux ». C’est donc toujours dans cette perspective d’innovation que les créateurs de Pidie ont quelques idées d’extension. En ce sens, plusieurs jeux arrivent bientôt : Anagramme, Bataille navale, le Yahtzee ou encore Simon. L’autre objectif majeur de Pidie est de permettre aux enfants d’avoir eux aussi accès aux “jeux classiques”, car à l’heure actuelle ceux-ci sont principalement à destination des adultes.

Pour en savoir plus sur l’application Pidie : https://pidie.app/

Tom Vignals