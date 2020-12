Jeunes, handicap et emploi : derniers embauchés, premiers renvoyés

Listen to this article Listen to this article





Le droit au travail est loin d’être une réalité pour les millions d’Européens handicapés qui veulent travailler. 75% des personnes ayant un handicap sévère n’ont pas la possibilité de participer pleinement au marché de l’emploi européen.

Avoir un emploi est l’un des aspects les plus importants de l’inclusion sociale, c’est pourquoi le FEPH considère que promouvoir et garantir l’accès à l’emploi est essentiel pour les jeunes handicapés.

Les conséquences de la crise économique et financière

D’après l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la récession mondiale a frappé particulièrement durement les jeunes travailleurs. Le taux de chômage des jeunes (la proportion de chômeurs chez les personnes de 15 à 24 ans) a augmenté de 4,9 % entre 2007 et 2009, pour atteindre 18,4 %. La crise a également eu un impact pour les jeunes handicapés. Un exemple : en Irlande, ces deux dernières années, les pensions d’invalidité ont été réduites de 5% et 4% respectivement. Le soutien financier aux services pour les personnes handicapées a également subi des réductions similaires.

Le point de vue du FEPH

Le FEPH (Forum européen des personnes handicapées) soutient la suggestion de la Commission européenne pour que les jeunes handicapés restent une priorité dans les politiques des États membres en matière d’emploi La Commission européenne doit promouvoir l’égalité des chances pour TOUS, en accordant une attention particulière aux jeunes défavorisés et aux jeunes travailleurs handicapés.

Il est également essentiel que les mesures prises ne se limitent pas à améliorer l’accès à l’emploi, mais permettent aussi de garantir de meilleures qualifications et l’acquisition de talents et de capacités supplémentaires pour pouvoir exercer ou conserver un emploi. Davantage d’efforts doivent être fournis pour rendre les TIC plus accessibles aux personnes ayant des handicaps pour l’apprentissage.

Les jeunes handicapés qui souhaitent obtenir un stage ou un premier emploi à l’étranger font face à de grosses difficultés pour pouvoir bénéficier de la libre circulation. Leurs besoins en matière d’accessibilité doivent être pris en compte. Les services d’emploi doivent pourvoir aux besoins des chercheurs d’emploi handicapés et être totalement accessibles pour ceux-ci. Cela signifie que tant les bureaux d’emploi que l’information fournie doivent être totalement accessibles. Une assistance personnelle doit aussi pouvoir être offerte.

Il est important que l’Union européenne s’assure que les réglementations européennes qui touchent aux intérêts des personnes handicapées, comme les aides d’État pour l’emploi des personnes handicapées et les réglementations portant sur les fonds structurels, garantissent la pleine participation des travailleurs handicapés au marché de l’emploi.

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est très claire sur les principes qui doivent être observés aux niveaux européen et national par rapport à l’emploi des personnes handicapées (article 27 de la Convention). Elle reconnaît le droit des personnes handicapées à travailler tant dans le secteur public que privé, interdit la discrimination, promeut l’accommodement raisonnable sur le lieu de travail, et demande aux États parties de garantir le droit au travail.

Les décideurs doivent avoir une meilleure connaissance des questions liées au handicap pour pouvoir concevoir des politiques plus efficaces. Seul un partenariat plus fort avec les organisations de personnes handicapées permettra d’y parvenir. Le FEPH demande aux gouvernements locaux de rédiger des plans d’actions sur le handicap, en coopération avec des représentants des personnes handicapées. Ce n’est qu’en impliquant les personnes concernées par les mesures que l’on pourra concevoir des politiques efficaces et innovantes.

Actions

L’European Youth Day, organisé par l’European Youth Action Group, cherchait à profiter de l’impulsion donnée par l’initiative phare de l’UE pour mettre en avant des questions liées aux jeunes, promouvoir un dialogue actif sur l’amélioration de la vie des jeunes européens, et encourager leur participation à la société.

Mme Mercedes Bresso, présidente du Comité des régions, s’est exprimée lors de l’European Youth Day et a commenté l’efficacité du programme « Jeunesse en Mouvement », qui est une formidable initiative pour garantir la solidarité. Elle a déclaré qu’il était à présent temps pour les jeunes d’ouvrir le dialogue afin d’aider d’autres jeunes à entrer sur le marché de l’emploi, en accord avec la Stratégie Europe 2020. Doris Pack, présidente du Comité culture et éducation du Parlement européen, a souligné l’importance des programmes Erasmus, Leonardo et Comenius, mais a affirmé qu’il incombait aux gouvernements nationaux de garantir la mobilité. Tous les intervenants ont insisté sur l’importance de l’éducation comme voie vers l’apprentissage tout au long de la vie, et sur la nécessité de préserver un haut niveau de compétences chez les jeunes.