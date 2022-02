Jeunes aidants : Un guide Handéo pour sensibiliser les professionnels

Ecouter article Ecouter article

Un guide Handéo consacré aux jeunes aidants pour sensibiliser les professionnels du secteur médical, social et médico-social

« Repérer les jeunes aidants pour mieux les accompagner » : C’est le titre et l’objectif du nouveau guide élaboré par Handéo, en partenariat avec l’Association Française des Aidants, l’Association nationale Jeunes AiDAnts Ensemble (JADE) et APF France handicap.

Guider et sensibiliser les professionnels

Ce nouveau guide Handéo s’adresse notamment aux professionnels du secteur médical, social et médico-social : « Vous intervenez auprès d’une famille dont au moins l’un des membres est en situation de handicap, en perte d’autonomie ou souffre d’une maladie chronique ? Il est possible qu’un enfant, un adolescent ou un jeune adulte soutienne aussi un proche en s’investissant au quotidien ».

Outre les nombreux conseils délivrés dans le guide, le but des créateurs de ce guide est aussi d’encourager l’ensemble des acteurs concernés à prendre en considération ces personnes et détecter ces situations qui concerneraient plus de 700 000 enfants et adolescents.

Un guide conçue sur la base d’une recherche participative

« Ce guide s’appuie sur une recherche participative qui met en lumière la diversité des situations existantes, précisent les auteurs du document. Cette étude montre que l’aide apportée par les jeunes aidants peut avoir des effets, parfois ambivalents, sur leur santé physique, leur santé psychique, leur scolarité, leur insertion professionnelle et plus largement sur leur devenir ».

« Guide Repérer les Jeunes Aidants pour mieux les accompagner ». Téléchargeable gratuitement dès maintenant sur https://www.handeo.fr/