Jeune handicapé expulsé vers le Kosovo: marche silencieuse en Moselle – AFP

Entre 100 et 200 personnes, selon la police et les organisateurs, ont défilé silencieusement samedi après-midi dans les rues de Freyming-Merlebach (Moselle) en soutien à la famille de Kosovars sans papiers, dont un jeune polyhandicapé, expulsée le 4 mai dernier vers le Kosovo. La manifestation a été initiée par les personnels et les parents de l’Institut d’Education Motrice (IEM) “Les Jonquilles”, où Ardy Vrenezi, 15 ans, était soigné depuis mars pour une maladie dégénérative, a indiqué à l’AFP Stéphane Bernardi, de la Ligue des droits de l’homme (LDH).

Parmi les manifestants figuraient une dizaine des quarante salariés de l’Institut ainsi que des membres de l’Association des Paralysés de France (APF), de la LDH, d’Amnesty International et du Réseau éducation sans frontières (RESF). Des partis politiques (PS, NPA, PG, PCF) et des syndicats étaient également représentés.

“Nous réclamons le retour” des cinq membres de la famille Vrenezi, expulsés par avion vers le Kosovo le 4 mai dernier, a dit M. Bernardi.

“Il s’agit aussi de protester tant sur la forme –une trentaine de gendarmes sont venus arrêter le 3 mai l’adolescent à l’Institut, ce qui est intolérable– que sur le fond: cette expulsion était-elle légitime?”, a-t-il ajouté.

“Nous avons les pires craintes quant à la santé de l’enfant”, a poursuivi M. Bernardi, soulignant que la famille Vrenezi faisait partie de la minorité Rom, “discriminée au Kosovo”.

Selon Isabelle Kieffer, pédiatre de l’IEM, l’enfant aurait été brièvement hospitalisé au Kosovo “mais les médecins n’auraient pas la possibilité de le soigner correctement”.

Selon la préfecture, le médecin-inspecteur de la Ddass avait jugé qu’il pouvait recevoir au Kosovo “le même traitement qu’en France”.

L’expulsion de l’adolescent et de sa famille avait suscité l’indignation de l’APF et de RESF qui avaient dénoncé “la violence et l’inhumanité de cette expulsion”. Jeudi, le Collectif des démocrates Handicapés (CDH) avait annoncé avoir saisi le préfet de Moselle.

