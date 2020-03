L’Association France-Dépression et ses partenaires, organisent Jeudi 21 octobre sur la Place de la Défense la 7e Journée Européenne de la Dépression (JED). Ce rendez-vous annuel patronné par le Ministère de la Santé et des Sports est placé cette année sous le thème de la souffrance au travail. Au programme : un village d’informations, des animations artistiques, trois ateliers-débat thématiques. Manifestation gratuite ouverte au public de 10h00 à 19h00. Principal objet de la JED : promouvoir, dans tous les pays d’Europe, une journée consacrée à la prise de conscience de l’importance des troubles dépressifs et affirmer une volonté commune d’exiger les solutions les mieux adaptées. En 2020, la dépression sera la 1ère cause mondiale d’invalidité, après les maladies cardio-vasculaires, tous âges et sexes confondus. Aujourd’hui, la dépression est déjà la 2e cause d’invalidité pour les 15-44 ans. (H/F)

OBJECTIFS ?

Lutter contre les a priori (stigmatisation) et promouvoir la santé mentale

Poursuivre et intensifier les efforts d’information du public

Améliorer la formation de tous les acteurs, et notamment les généralistes et travailleurs sociaux

Donner la priorité à l’information de la famille et des proches

Impliquer les politiques et les organismes internationaux (OMS et FMSM)

POUR QUI ?

L’événement concerne le grand public, les professionnels de la santé (médecins généralistes, médecins du travail, psychiatres, psychologues, infirmiers) et les associations de patients. Elle cible plus particulièrement les salariés, les directeurs d’entreprises et les directeurs des ressources humaines. Elle touche également le monde politique par l’impact que la dépression a sur les patients, leur famille, la société, et l’économie toute entière.

PAR QUI ?

La Journée Européenne de la Dépression a été créée en 2003 par l’organisation non gouvernementale « European Depression Association » co-fondée par l’Association France-Dépression, dont le siège est situé à Bruxelles. Cette manifestation nationale est organisée en France par l’Association France-Dépression créée en 1992 à l’initiative d’un groupe composé de patients, de membres de leur famille et de leur entourage ainsi que de professionnels de

a santé. Depuis, l’Association est devenue un acteur essentiel pour la promotion de la santé mentale en France et en Europe. Elle compte 4 Associations Régionales : en Bourgogne, Normandie, Lorraine et Centre.

DEPUIS QUAND ?

La 1ère JED a eu lieu le 7 octobre 2004 avec le soutien de l’Hôpital Sainte-Anne.

La 2e JED le 5 octobre 2005 avec le soutien de l’Hôpital Européen Georges Pompidou.

La 3e JED le 5 octobre 2006 Palais du Luxembourg avec le parrainage de la Présidence du Sénat.

La 4e JED le 9 octobre 2007 au Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sous le patronage de Madame la Ministre Madame Roselyne Bachelot-Narquin.

La 5e JED le 11 octobre 2008 sur les quais de Seine avec le soutien du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que de l’Hôpital Sainte-Anne.

La 6e JED les 7, 8 et 9 octobre 2010 avec une journée phare le 8 octobre à Paris, rue Caumartin avec un concert de Gospel à l’église de la Madeleine le soir.

Plus d’infos sur les autres pays : www.edaweb.eu

Le jeudi 21 octobre 2010

8h30 à 19h : Journée d’information grand public, de prévention et de déstigmatisation sur la place de la Défense, La Défense (92).

Le thème national de la Journée : « Dépression et Travail » s’inscrit dans le thème européen : « En finir avec la dépression – plus jamais seul dans la foule ».

Un village d’informations et d’animations composé de 8 stands (6 pôles d’informations, un café associatif et un point presse).

Trois ateliers/débats thématiques animés par des professionnels dans les salles de réunion de grandes entreprises ayant leur siège à la Défense (en cours). La souffrance au travail, où en sommes-nous depuis un an ? Le point sur l’avancement des bonnes pratiques.

Programme des trois ateliers thématiques :

10h – 11h30 : « De la performance à l’absurde : retrouver un regard juste »

12h30 – 14h : « Imaginez-vous sans stress », débat sur ce que pourrait être votre vie sans anxiété.

15h30 – 17h : « Devenez vôtre meilleur ami ou l’acceptation inconditionnelle de soi ».

Publics pour ces trois ateliers : salariés, chefs d’équipe cadres, DRH, médecins du travail, assistantes sociales, associations, partenaires, adhérents d’AFD et les passants.

Programme du village :

Diffusion massive de 3 000 dépliants, avec banderoles, affiches, brochures…

Six stands d’informations animés par PRESPY, PHARE, ADVOCACY, l’Alliance Européenne contre la Dépression, l’UNAFAM, la Maison des usagers du CH Sainte-Anne, SOS Dépression.

Un Café Associatif : espace convivial destiné aux échanges, aux rencontres entre le public et les associations partenaires de la

journée.

Un Point Presse : espace dédié aux médias.

Des animations pour ponctuer la journée au coeur du village : le Théâtre Fauve, des mimes, de la musique,… (en cours).

Une distribution de bulbes de fleurs jaunes (emblème de la journée) en échange de dons au profit de l’association.

Association Française contre la Dépression Contact et la Maladie Maniaco-Dépressive

4, rue Vigée Lebrun 75015 PARIS

Tel : 09 51 75 68 11(ligne administrative) / 01 40 61 05 66 (permanence)

E-mail : info@france-depression.org

Site Web : www.france-depression.org