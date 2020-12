Jeudi 10 et vendredi 11 septembre, la FFSA vous fait découvrir le sport adapté sur le parvis de l’hôtel de Ville de Paris !

Listen to this article Listen to this article





C’est l’évènement sportif parisien de la rentrée ! La Fédération Française du Sport Adapté va participer à la quatrième édition des Rencontres EDF Handisport qui a lieu les vendredi 10 et samedi 11 septembre 2010. Pour la deuxième année consécutive, le village des Rencontres EDF Handisport s’animera dans le cadre exceptionnel du parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. La Fédération Française du Sport Adapté, invitée exceptionnelle, présentera de nombreuses activités sportives dans le village. L’occasion pour le grand public de découvrir ces activités au service des personnes en situation de handicap mental et psychique. Les Rencontres EDF Handisport c’est l’occasion pour le public d’être sensibilisé et de découvrir la pratique sportive des personnes handicapées dans une ambiance festive, en dédramatisant le handicap par la découverte et l’échange. Cette 4e édition sera parrainée par 8 membres du team EDF qui inaugureront le village le vendredi 10 septembre à 11h.

Plus de 30 disciplines proposées dont 22 par la FFSA

Dans les 4400 m2 des Rencontres EDF Handisport destinés aux pratiques sportives, 30 disciplines seront proposées aux visiteurs handicapés ou valides, dont 22 par la FFSA. Il sera alors possible de s’essayer à ces sports, qu’on soit débutant ou confirmé. Parmi ces activités, 14 vous proposeront une initiation pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique (aviron, sarbacane, tennis, judo, escalade,…). De plus, 15 sports de la FFSA seront en démonstration (rugby, kinball, pétéca, bumball, disc golf, athlétisme,…).

Grande mobilisation du monde du sport adapté !

Lors de cet évènement, 30 animateurs seront présents pour faire découvrir leur sport et leurs techniques. Ils seront accompagnés de 60 sportifs en démonstration chaque jour, présents pour partager avec eux leur passion. De nombreuses d’associations seront aussi présentes avec leurs propres sportifs de tous niveaux pour participer à toutes les disciplines des Rencontres.

Alors qu’elle participe pour la première fois aux Rencontres, la FFSA a tenu à jouer le jeu et a réuni plusieurs champions du sport adapté, dans de multiples domaines :

– tennis de Table : Véronique CATEAU, n°8 mondiale, championne d’Europe par équipe et 3e par équipe et en double aux derniers Global Games ;

– athlétisme : Nicolas JEGO : 3ème du 3000 m steeple aux Championnats d’Europe 2010, 4ème du 800 m aux Championnats du monde 2010 en salle ;

– escalade : Vincent REPITON, vice champion de France en division 2 ;

– et bien d’autres encore !

Ces champions soumettront les visiteurs à des défis et participeront à des démonstrations.

Relevez le défi du PASS’SPORTS !

Le Pass’sports représente le plus grand défi des Rencontres. Il suffit d’aller le retirer à l’accueil pour entrer dans la course aux exploits !

Pour remporter un prix, il faut tout d’abord relever trois épreuves imposées, athlétisme, aviron, sarbacane qui devront être complétées par trois épreuves libres, afin que le visiteur fasse le tour de chaque espace pour valider tous les points de son Pass’sports. En plus de ces épreuves physiques, le visiteur devra répondre à une série de questions relatives au sport et aux partenaires de l’événement. A l’issue du parcours, les sportifs ayant validé tout ou une partie des étapes du Pass’Sports se verront remettre un cadeau, selon leur taux de réussite, bronze, argent ou or. Le Pass’Sports est ouvert à tous, pas de performance au programme, l’important étant la participation et la découverte.

Un stand FFSA pour vous accueillir

En partenariat avec Axa Atout Cœur, qui met à disposition pour la FFSA une dizaine de bénévoles sur les deux journées, la FFSA vous accueille sur son stand où vous pourrez vous renseigner sur le sport adapté et les animations proposées sur le village par la FFSA. Des goodies seront aussi distribués.

Infos pratiques

Entrée libre et ouverte à tous : familles, valides, handicapés, associations, groupes, centres, scolaires…

Horaires d’ouverture au public : 9h à 18h30.