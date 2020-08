Un jeu vidéo de rééducation multi-joueurs pour les enfants

Un jeu vidéo de rééducation multi-joueurs pour que les enfants travaillent tout en s’amusant

Pour rendre la rééducation plus amusante et plus efficace pour les enfants, la société Ubique lance une version multi-joueurs de son jeu vidéo de rééducation « Ubique Kids ». Conçu pour permettre une ergothérapie ludique auprès des plus jeunes, ce jeu vidéo lancé en 2019 s’adresse notamment aux enfants souffrant de paralysie cérébrale, dans le but de faciliter leur rééducation.

« On scratche les capteurs sur une partie du corps que l’on souhaite faire travailler, explique ainsi Hassan Lahlou, co-fondateur d’Ubique. On choisit le type de mouvement à faire : flexion, flexion-extension, une pro-supination… Après cela, on choisit un jeu sur les neuf que nous avons aujourd’hui, et on commence à jouer. En parallèle, nous mettons à disposition des parents et thérapeutes un tableau de bord qui permet de suivre l’évolution de la rééducation de l’enfant ».

Grâce à cette nouvelle version multi-joueurs, les enfants en situation de handicap pourront désormais partager leur temps de jeu avec des milliers d’autres jeunes joueurs à distance, mais aussi avec leur famille et leurs proches.

Chaque kit « Ubique Kids » inclut 4 bracelets, 2 capteurs, 1 chargeur et une application à télécharger (compatible iOS et Android). Les capteurs de mouvements se connectent à l’application via la technologie Bluetooth (donc sans fil) pour une totale liberté de mouvements.

Pour en savoir plus : www.ubique.tech