Jeu postule vous emmène au Brésil

« Parce que le handicap ne doit pas être un frein emploi », Synchrone technologies, société de conseil en ingénierie, et Yoola, voyagiste spécialisé dans les séjours accessibles, organisent pour la 3ème consécutive l’opération « Jeu Postule ». Ce jeu concours propose aux travailleurs en situation de handicap disposant d’un diplôme ou d’une expertise dans le secteur de l’Informatique ou des Télécoms, de soumettre leur CV à l’adresse 2014@yoo.synchrone-cv.com jusqu’au 4 mai 2014. Les équipes RH de Synchrone technologies, procéderont à des entretiens de recrutement pour les profils correspondant aux opportunités immédiates, et effectueront un suivi personnalisé avec un objectif de recrutement sur le moyen terme pour les autres candidats. Au terme de l’opération, les CV des participants seront comptabilisés et scellés, et la société Yoola procédera à un tirage au sort pour désigner désignera trois gagnants : le premier remportera un séjour handi-accessible d’une semaine au Brésil pour deux personnes où il assistera avec son accompagnateur à un match de football (Coupe du Monde 2014) ; les deux suivants gagneront chacun 2 billets pour la finale du Top 14 qui aura lieu le 31 mai 2014 (Championnat de France de Rugby). « Les personnes en situation de handicap peuvent penser que nos opportunités, publiées sur les sites emploi et autres supports, ne les concernent pas, pourtant c’est tout le contraire, et c’est ce que nous souhaitons démontrer grâce à cette opération », explique AurélieVanden Bil, responsable RH de Synchrone technologies. À noter : les candidats intéressés peuvent postuler même en dehors des dates du concours.