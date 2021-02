Jeu de société pour sensibiliser au handicap : La Forêt de Lucy

Ecouter article Ecouter article





“La Forêt de Lucy” : Un jeu de société collaboratif pour sensibiliser les enfants au handicap et à la différence

TOPLA, maison d’édition parisienne qui revendique l’égalité filles/garçons, lance, en partenariat avec l’Association Régionale de l’Intégration, un jeu de société destiné à sensibiliser les enfants au handicap et à la différence à travers des contes et des légendes bretonnes. Objectif : les amener à réfléchir sur les particularités de chaque personne et sur le fait que chacun peut jouer un rôle quelles que soient ses spécificités.

Il s’agit d’un jeu collaboratif dans lequel les enfants incarnent un chevalier ou une chevalière. Ils doivent alors aider la Fée Lucy à retrouver ses objets volés (chaudron, herbes magiques, baguette…) en accomplissant des missions ludiques et éducatives (culture sur les contes, diction, devinettes, yoga).

Pour y parvenir, ils sont accompagnés par les Biguls, des êtres de la Forêt aux caractéristiques bien particulières (hypersensibilité, autisme, unijambiste). Parmi les missions : des énigmes, des mimes, du dessin ou encore du yoga.

« La Forêt de Lucy », de 2 à 6 joueurs, dès 6 ans, 29,90€. Illustré et créé par Marie Briand. Disponible en février.

Pour obtenir plus d’informations sur ce jeu de société ou vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site internet dédié : https://playtopla.com/