Jerry Lewis se retire de l’association américaine contre les mypoathies

LOS ANGELES, (AFP) – L’acteur américain Jerry Lewis, militant inlassable de la lutte contre les myopathies, a mis fin à ses responsabilités au sein de l’association contre les myopathies et n’apparaîtra pas dans le Téléthon cette année.

La Muscular Dystrophy Association (MDA) ne donne pas les raisons du retrait de l’acteur âgé de 85 ans, mais souligne dans un communiqué que “Jerry Lewis est un philanthrope d’envergure mondiale et nous lui serons éternellement reconnaissants pour son engagement de plus d’un demi-siècle auprès de la MDA”.

Jerry Lewis fut pendant plus de 50 ans le président de la MDA et l’un des artisans du Téléthon américain, qui réunit chaque année 40 millions de téléspectateurs et a permis de récolter des centaines de millions de dollars pour lutter contre les myopathies.

“Il ne sera pas remplacé à la tête de la MDA et il ne participera pas au Téléthon”, précise la MDA dans son communiqué.

Jerry Lewis se bat depuis plusieurs années contre des problèmes de santé.

L’acteur souffre de diabète, a eu un cancer de la prostate et des complications pulmonaires. Il avait également été hospitalisé en Australie en

1999 pour une méningite virale. En juin, il avait dû annuler plusieurs dates d’une tournée en Australie pour cause d’épuisement.