Jean Vanier : Un film et des ciné-débats dans toute la France

Le film « Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse » sortira au cinéma le 9 janvier 2019. Une avant-première aura lieu à Paris jeudi 22 novembre à 20h.

Rendre hommage à Jean Vanier et sensibiliser le grand public au thème du handicap mental : Tels sont les objectifs du film « Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse » qui sortira au cinéma le 9 janvier 2019. Un film au message puissant et universel qui met en lumière le riche parcours de Jean Vanier, fondateur de l’Arche et humaniste qui a dédié sa vie aux personnes en situation de handicap mental. L’association L’Arche accueille aujourd’hui en France plus de 1200 personnes en situation de handicap mental au sein de 33 communautés. La fédération internationale est présente dans près de 35 pays avec 147 communautés sur les 5 continents.

Des ciné-débats et une avant-première

Afin d’approfondir le sujet du handicap mental et de permettre un maximum d’échanges entre les spectateurs, Jupiter Film, distributeur du film, prépare actuellement des centaines de ciné-débats qui auront lieu dans de nombreuses villes de France. Ces séances seront annoncées sur le site Jupiter-Films.com.

« Les ciné-débats commenceront en janvier et s’étaleront sur plusieurs mois avec la vocation de partager largement le message de Jean Vanier et de faire connaître les initiatives locales de soutien au handicap, précisent les membres de Jupiter Film. Si vous souhaitez soutenir le film dans votre ville, à votre échelle, contactez Jupiter Films via leur site internet ».

En attendant les premiers ciné-débats, Jupiter Film organisera une projection du film en avant-première le Jeudi 22 Novembre à 20h à Paris au cinéma UGC Ciné-Cité les Halles (Paris 1er). Retrouvez ici l’événement Facebook ici. Tarifs et Réservations sur ce lien.

Pour en savoir plus sur le film et sur les ciné-débats organisés par Jupiter Film, rendez-vous sur le site : Jupiter-Films.com