Jean-Marie Bockel ouvrira le Colloque HandiCap 2010

Jean-Marie Bockel, secrétaire d’Etat à la Justice, fera l’ouverture du colloque sur le handicap autour du thème de « l’accessibilité au collectif du travail », organisé par le ministère de la Justice et des Libertés, le jeudi 24 septembre 2009 à 9h. Au cours de cette manifestation, les responsables des ressources humaines (des secteurs public et privé) échangeront avec des spécialistes des questions du handicap au travail. Ils évoqueront notamment les thèmes du recrutement et de l’intégration des personnes handicapées dans le secteur professionnel.