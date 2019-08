Je fais ce qu’il me plaît !

On entend parfois des parents faire la morale à leur progéniture. Ils leur assènent pour calmer leur ardeur au jeu ou stopper un caprice qu’on ne fait pas tout ce qui nous plaît dans la vie ! Bien que la remarque soit justifiée, il n’empêche que cette injonction poursuit insidieusement à l’âge adulte, bloquant de possibles passages à l’acte libérateur.

Dans leur ouvrage « La culpabilité, ne plus la subir, ne plus en souffrir », publié aux éditions Le Jour, le psychologue Lewis Engel et le docteur Tom Fergusson interrogent : Pourquoi fuyons-nous le plaisir ? Voilà le grand paradoxe de la condition humaine. Nous sommes biologiquement programmés pour rechercher le plaisir et éviter douleur et inconfort. Pourtant, bon nombre d’entre nous ne se permettent pas de jouir de notre part de délices et des satisfactions de la vie…

Aborder une activité, un travail, sans réel désir, en les subissant, plutôt qu’en y adhérant par choix, peut pourtant aboutir à une impasse. Même s’il n’est pas question de faire n’importe quoi, il s’avère important de réaliser que des horizons plus vastes s’ouvrent dès qu’on se réconcilie avec le plaisir !

Un moteur de la motivation

Nous sommes issus de la pulsion de vie. Cette énergie première devrait être la source la plus importante de notre motivation. Elle est favorable à la mémorisation, la curiosité, la recherche et la créativité car porteuse de sens. Elle conduira ainsi à une compréhension en profondeur. D’ailleurs, la passion est un meilleur moteur que l’argent et la célébrité.

Vous avez depuis longtemps la passion de la musique mais vous vous dites que ce n’est pas raisonnable, compte tenu de votre budget, de démarrer des cours de guitare : détrompez-vous ! Il est temps de vous renseigner et de prendre rendez-vous avec un professionnel. L’argent ne doit en aucun cas être un obstacle. Vous serez surpris des opportunités et de ce que cela va changer dans votre vie…

Le danger de la mauvaise séduction

Lorsque notre motivation est liée seulement à l’obtention d’une récompense ou à la peur d’une conséquence fâcheuse (peur de décevoir, d’échouer), le stress risque d’être premier. Nous consommons alors une énergie démesurée et sommes totalement abattus et vidés lorsque le but n’est pas atteint. Nous n’avons pas à nous faire aimer en première intention. Séduire à tout prix ne va pas sans quelques dangers. Ainsi, faire quelque chose qui ne nous convient pas sous le seul et fallacieux prétexte que cela plaît à quelqu’un de notre entourage (affectif ou social) conduit inéluctablement à des inconvénients.

À vivre ainsi par procuration, l’être humain en oublie sa propre existence. Or, la mauvaise séduction laisse toujours dans un état de dépendance, rappelant l’époque où l’enfant n’est pas encore capable d’autonomie. Vouloir séduire à tout prix peut enchaîner à un processus infantile et infantilisant préjudiciable à l’épanouissement social et affectif.

Reconnaître l’alter ego

Aime et fais ce qu’il te plaît ! Cette devise de Saint Augustin implicite qu’amour et passion ne doivent en aucun cas rendre esclaves. Elle prévient à l’inverse qu’assouvir tous les désirs reste vain si la capacité à prendre en compte autrui n’est pas au rendez-vous. Il s’agit en fait de réaliser un juste équilibre. Ainsi, un enfant capricieux, incapable de différer son désir, soumis à ses pulsions, prend le pouvoir sur son entourage. De toute manière, la satisfaction ne sera jamais complète. Nous sommes des êtres de relation. Faire tout ce qui nous plaît sans amour ferait de nous des aliénés, coupés de la réalité, conduisant et condamnant à une prison narcissique dommageable pour soi et pour l’autre. L’amour de soi est certes premier mais il doit évoluer jusqu’à reconnaître l’alter ego, identique mais différent.

Une passion au service de la liberté

S’adonner corps et âme à une activité que l’on a librement choisie, que ce soit un travail, un sport, un engagement associatif ou même politique, s’étaye en général sur une passion. N’en déplaise à ceux qui se permettent d’en faire une analyse plus ou moins sauvage, qualifiant ces comportements comme relevant d’une certaine forme d’esclavage. Au contraire, ces jugements – venant la plupart du temps d’un entourage qui se sent abandonné, jaloux –, ne doivent pas vous influencer. Comme le dit Samuel, 30 ans, célibataire, à qui on reproche de ne pas avoir de vie de famille : Je continuerai à faire ce qui me plaît profondément, dans la mesure où je suis persuadé que lorsque je m’occupe de mon club de foot en encadrant la section jeunes, je fais plus d’heureux que de malheureux. Je laisse les critiques à ceux qui disent mais ne font pas, à ceux qui préfèrent vivre par procuration devant leur poste de télévision…