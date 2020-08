Jardins thérapeutiques : Leurs bienfaits santé expliqués dans un guide

Un guide pour encourager les EPHAD et les établissements médico-sociaux à créer des jardins thérapeutiques

« Les personnes vivant avec des troubles cognitifs sont sujettes à des symptômes psychologiques et comportementaux tels que l’agitation, l’apathie ou encore la dépression, explique Kevin Charras, responsable du Living Lab de la Fondation Médéric Alzheimer. Dans ce cadre, les jardins thérapeutiques peuvent contribuer à diminuer ces symptômes et à améliorer le bien-être général. Les bénéfices pour les personnes malades, leurs familles et les professionnels qui les accompagnent sont réels et prouvés ».

Ce constat résume très bien la raison d’être de l’ouvrage pratique “Conception et élaboration de jardins à l’usage des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Réalisé par la Fondation Médéric Alzheimer en partenariat avec l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles et l’association Jardins & Santé, ce guide pratique est destiné à tout type d’établissement social ou médical qui souhaiterait créer des jardins thérapeutique au bénéfice de tous les publics qui le fréquentent : personnes malades, entourage, accompagnants et professionnels.

Ainsi, cet ouvrage repose sur de nombreux conseils pratiques. Il a pour objectif d’accompagner les professionnels de santé et du paysage pour concevoir des jardins à visée thérapeutique adaptés, pérennes et durables… et partagés par tous.

Des jardins pour lutter contre la maladie d’Alzheimer et les troubles cognitifs

Largement reconnues, les vertus du jardin à visée thérapeutique séduisent en effet les responsables d’établissements, sans pour autant qu’ils sachent comment procéder pour aménager ces espaces adaptés de façon pérenne et durable, et bénéfiques à la fois au fonctionnement de l’établissement ainsi qu’aux personnes accueillies, qu’elles souffrent d’Alzheimer ou de troubles cognitifs par exemple.

« Permettant de créer un univers à la fois clos et sécurisant mais aussi ouvert au monde et vivifiant, les jardins thérapeutiques créent des situations de bien-être et de confort où les choses sont liées entre elles. Il s’agit non seulement d’offrir la possibilité de vivre dans un jardin, mais aussi de participer à sa création, à son évolution, d’en prendre soin », explique Véronique Laulier, directrice de la formation continue et référente de la chaire “Paysage et Santé” de l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles. Un jardin à visée thérapeutique est non seulement un espace qui suscite l’intérêt et capte l’attention des personnes mais aussi un endroit où accueillir les familles pour des visites dont on mesure aujourd’hui la nécessité ».

Pour en savoir plus sur le guide : https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/guide-pratique-jardins

Pour consulter le guide en ligne : https://alzheimer-ensemble.fr/sz-content/uploads/2020/01/guide-jardins.pdf