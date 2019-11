Japon : un pêcheur paraplégique survit à une nuit à la mer

Parti seul à bord de son petit bateau de pêche lundi, Toshiyuki Nashiro, 55 ans, a chaviré en fin de journée alors qu’il poursuivait un calmar. « Il devait bien faire trois kilos, mais une grosse vague a retourné mon bateau », a-t-il déclaré à la chaîne Fuji TV.

Paralysé des jambes, Toshiyuki Nashiro est parvenu à rester à la surface uniquement grâce à la force de ses bras. « J’ai pensé aux visages des membres de ma famille. J’avais confiance dans les secours et ne me suis pas inquiété », raconte le rescapé. « Mes yeux me piquaient à force de ne voir que la mer. »

Le pêcheur a finalement été secouru par des gardes-côtes mardi matin, à environ 3 km au large de Miyakojima. « Je n’arrive pas à croire qu’il ait pu résister dans cette eau froide », a déclaré l’un des sauveteurs à l’AFP. « Il agitait les bras dans tous les sens mais ne semblait pas paniqué. »

(Source : TF1)