Japon : des minitoilettes fixées aux fesses pour la propreté des alités

Des firmes japonaises ont présenté à l’automne des mini-toilettes qui permettent aux personnes alitées de faire leurs besoins sans bouger et en toute propreté, lors d’un salon international spécialisé à Tokyo. Le « Robohelper » et le « Smilet », à peu près similaires et en forme de « U », se fixent autour des fesses et des organes génitaux, entre les jambes des patients allongés. Des capteurs détectent la sortie des besoins et activent un mini aspirateur qui retire les excréments et l’urine immédiatement pour les envoyer, via un tuyau, vers un réservoir. Au même moment, un jet d’eau nettoie les parties intimes qui sont ensuite séchées « en douceur ». « Cette machine a pour but de soulager le personnel de soins, notamment la nuit, et permet aux personnes alitées de rester propres », a expliqué Daizo Igawa, de l’entreprise Muscle créatrice du « Robohelper ». La demande pour ce type de produits augmente au Japon, où la population vit plus longtemps et vieillit rapidement. La société Mammary vend le « Smilet » pour 580.000 yens (5.800 euros), un prix inaccessible à nombre de ménages mais, viale système de sécurité sociale, un assuré nippon peut louer cet appareil pour 3.000 à 4.000 yens par mois (30 à 40 euros).