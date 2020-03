jaccede.com teste Rodez

Le week-end dernier a vu les scouts et les guides de France parcourir les rues de Rodez afin d’évaluer l’accessibilité des lieux ouverts au public. Cette opération de diagnostic était effectuée pour le compte de notre confrèrewww.jaccede.com.

Destiné par ses créateur à rendre la vie plus facile aux personnes handicapées, le site internet www.jaccede.com propose des informations sur les lieux accessibles. Vingt-sept villes française ont déjà été diagnostiquées et Rodez était la première ville aveyronnaise à être testée. Chaque lieu se voit attribuer une note sur dix, basée sur des critères établis en partenariat avec l’APF et l’association Mobile en ville. Au-delà de cinq, le lieu est considéré comme accessible et figure sur le site, accompagné d’une fiche technique. Les sites non retenus ne sont pas mentionnés car le but de l’opération n’est pas de montrer du doigt, mais de sensibiliser. A Rodez, entre 400 et 500 sites ont été visités et 90 seulement ont été considérés comme accessibles. Parmi eux, une dizaine décrochent le 10 sur 10. Agés de 14 à 17 ans, les scouts qui ont participé à l’opération étaient venus de toute la région Midi-Pyrénée. En pratique, ils ont constitué dix-huit équipes qui ont parcouru les rues de la ville, secteur par secteur, équipées d’un mètre pour prendre les mesures, d’un fauteuil roulant pour tester l’accessibilité et de guides de sensibilisation à remettre aux établissements inaccessibles ou partiellement accessibles.

Les infos recueillies sont en ligne sur le site et les visiteurs peuvent laisser des commentaires personnels.