J – 9 avant le Congrès européen « Pratiques Sportives, Handicaps & Territoires »

Le Ministère des Sports et son Pôle Ressources National Sport et Handicaps organisent le mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 juin un Congrès européen ayant pour thème : « Pratiques Sportives, Handicaps & Territoires ». Pour cette 3ème édition, le congrès se déroulera au CREPS du Centre à Bourges à partir du mardi 28 juin à 9h. Déjà plus de 150 participants issus des secteurs du sport, des universités, des milieux médico-sociaux, ou encore des institutions publiques, se sont inscrits pour participer aux différentes conférences et tables rondes qui seront mises en place durant ces trois jours.

Au programme :

Mardi 28 juin :

– Conférence : « L’inclusion des personnes en situation de handicap »

– Table Ronde: L’offre de pratique tout au long du parcours de formation : de la maternelle à l’université

– Table Ronde : Pratiques sportives : du sport pour tous au haut niveau

– Conférence Annecy 2018 : Le projet paralympique

Mercredi 29 juin :

– Table ronde : Métiers du sport, professionnalisation et handicaps

– Conférence : Délégation Ministérielle à l’Accessibilité : Le label Destination Pour Tous

-Table Ronde: Politiques publiques sportives handicaps et territoires : du local à l’international

– Conférence : Conseil de l’Europe : Accord Partiel Elargi sur le Sport (APES) Les enseignements des séminaires régionaux européens

– Comité Paralympique et Sportif de Grande Bretagne : Pratiques sportives et intégration en Grande Bretagne

-EOSE : Les résultats de l’enquête européenne « All Sports for All »

– Commission Européenne : Sport, handicaps et traité de Lisbonne

– La Conférence Nationale du Handicap : Bilan et perspectives de la Conférence Nationale du Handicap par Thierry DIEULEVEUX – Secrétaire Général du Comité Interministériel du Handicap

– Clôture : Sport et Handicaps : l’action du ministère et la politique ministérielle visant à favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap, Ministère des Sports

Ces travaux permettront de mesurer les avancées, les perspectives et au-delà, la dynamique engagée pour un meilleur accès des pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap.

Plus d’information sur http://www.prn-sporthandicaps.fr/