J-8 pour l'ouverture des 19es Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport

L’année 2008 fut celle des Jeux Paralympiques de Pékin, 2010 sera celle des Jeux d’hiver de Vancouver, entre les deux, l’année charnière 2009 laisse place aux espoirs paralympiques de demain qui ont rendez-vous en Pays de Loire, pour la plus grande compétition française de jeunes sportifs handicapés moteurs, visuels et auditifs. Ils seront plus de 600, âgés de 12 à 20 ans, représentant 52 délégations venues de toute la France métropolitaine et d’outre-mer, présents à Angers du 20 au 23 mai prochain pour trois jours de compétition.

Quentin Mosimann, parrain de l’événement, les accueillera en chanson et aux platines, le mercredi 20 mai à 18h30 au parc des Expositions d’Angers à l’occasion de la Cérémonie d’ouverture, qui s’annonce festive et colorée !

Plus de 15 disciplines officielles composent le programme des compétitions, comme l’athlétisme, la natation, le basket, l’escrime, le tir sportif, ou encore le foot-fauteuil ou le torball, complété par 14 disciplines de découverte ou en démonstration. À l’image des Jeux Paralympiques, l’organisation est magistrale et d’énormes moyens sont mis en œuvre…

Un parrain d’honneur champion de la scène, des parrains sportifs, champions paralympiques

Le chanteur Quentin Mosimann, vainqueur de la Star Academy 2007, sera le parrain d’honneur de cette 19e édition. Véritable showman, il sera le chef d’orchestre de la cérémonie d’ouverture avec plusieurs titres, entre jazz et électro, qui accompagneront les athlètes, notamment lors du défilé des délégations. Egalement au programme, le plein de festivités avec : batucadas, jongleurs, échassiers, danseurs hip hop, et le plein d’émotions avec la montée du drapeau des Jeux et l’allumage de la flamme… Aux côtés de Gérard Masson, Président de la Fédération Française Handisport, l’ouverture officielle sera confiée à Bernard Laporte, Secrétaire d’Etat chargé des sports.

Parrainer, encourager et conseiller les jeunes athlètes, sera le rôle tout naturellement dédié aux Champions et médaillés paralympiques des Jeux Pékin 2008, présents pour l’occasion : Assia El’Hannouni (double médaillée d’or et d’argent, athlétisme), Djamel Mastouri (médaille de bronze, athlétisme), Ronan Pallier (médaille de bronze, athlétisme), Raphaël Voltz (double médaille d’argent, tir sportif), Thu Kamkasomphou (médaille d’or et médaille de bronze par équipe, tennis de table) et bien d’autres encore !

Nouveautés de l’édition 2009

Des concerts privés offerts aux jeunes sportifs par des jeunes artistes de la scène française montante rythmeront l’événement. Au programme : l’afrobeat de Jessy Matador, le charme de Jess Amli (Pop Star 2007) et la pop d’Olivier Miller.

Nouveau identité visuelle et partenariat



A l’occasion de la cérémonie d’ouverture, la nouvelle identité visuelle et le nouveau logo de la Fédération seront dévoilés et officiellement lancés. De même, à l’issue de cette journée, la convention de partenariat qui unie la Fédération Française Handisport à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) sera renouvelée.

Les Jeux de l’Avenir : sensibilisation, compétition et détection



Organisés tous les deux ans, la vocation des Jeux de l’Avenir est de faire participer un grand nombre de jeunes à une compétition nationale, de leur faire prendre conscience de leur potentiel physique par rapport à une performance tout en leur offrant un moment de convivialité en leur faisant côtoyer d’autres jeunes. Sous l’égide de la Fédération Française Handisport et de son département Jeunes, les 19es Jeux de l’Avenir sont organisés conjointement par le Comité régional handisport des Pays de la Loire, présidé par Annie Pery et le Comité départemental Handisport du Maine et Loire, présidé par Emmanuel Poutrel.

Plus d’informations sur www.jeunes-handisport.org