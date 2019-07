J-6 : Ouverture du Mondial de Basket Handisport avec les espoirs Paralympiques de 2012

La Fédération Française Handisport organise cette année du 6 au 14 juillet, à Paris, les Mondiaux Espoirs (-23 ans) de basket. A cette occasion, les meilleurs jeunes du monde entier, espoirs internationaux de demain, viendront des cinq continents pour conquérir le titre mondial. Sous l’égide de l’IWBF (International Weelchair Basketball Federation), les mondiaux rassemblent douze nations : l’Afrique du Sud, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Espagne, les Etats-Unis, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Suède, la Turquie ainsi que la France. Les tricolores devront tout donner pour gravir la plus haute marche, car les meilleures équipes du monde seront présentes. L’Australie et le Canada sont des références en basket fauteuil, pour preuve, leur titre respectif de champion et vice-champion paralympique. Il faudra également compter sur la Suède, Championne du monde espoirs en titre.



Les compétitions se dérouleront de 9h à 22h à la Halle Carpentier. Les matchs de poule auront lieu du 6 au 11 juillet et le titre de champion du monde sera décerné lors de la finale qui aura lieu le mardi 14 juillet à 18h30.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mardi 7 juillet à 15h, elle sera suivie du premier match de la France dans la compétition, face à la Turquie à 16h00.

Composition de l’équipe de France

L’Equipe de France Espoirs est composée de douze joueurs de moins de 22 ans, issus des clubs de toute la France. Ce groupe est en constante évolution, mais le “noyau dur” se côtoie déjà depuis déjà trois ans, au fil des stages et des regroupements.

Nom, date de naissance, club : Johnatan MAUCOURT, 1991, Jarny (54) – François-Xavier RYBAK, 1987, Toulouse (31), Torcato DEMATOS, 1988, Villeneuve d’Ascq (59) – Damien AGUINET, 1988, Toulouse (31) – Sébastien VERDIN, 1991, Vaucresson (92) – Gaétan DESOUTTER, 1991, Coudekerque (59), Luigi MAKAMBO, 1993, Capsaaa (75) – Benjamin LEMAIRE, 1991, Creil ( 60) – Arthur MAINGOURD, 1991, Poitiers (86) – Yoan LARRONDO, 1990, Anglet (64), Benjamin CHEVILLON, 1988, Dijon (21), Maxime NOEL, 1987, Angoulême (16).

Matchs de poules de l’équipe de France

Mardi 7 juillet à 16h : France-Turquie, Mercredi 8 juillet à 9h : France-Mexique, Jeudi 9 juillet à 18h : France- Suède, Vendredi 10 juillet à 15h45 : France-Japon, Samedi 11 juillet à 15h45 : France-Canada.

Le parrain de l’équipe de France Espoirs

Le chanteur Olivier Miller sera le parrain d’honneur de l’équipe de France, à cette occasion il défilera avec l’équipe de France lors de la cérémonie d’ouverture. Avec son premier album sorti en 2008, “Génération virtuelle”, et son single éponyme, ce nouveau nom de la pop urbaine sillone la France accompagné de sa guitare et de ses musiciens, avec déjà de nombreuses dates de concert à son actif. Olivier débarque cet été avec son nouveau single “Envie de plaire”. www.myspace.com/oliviermiller

Le mondial en chiffres



12 nations

5 continents

9 jours de compétition

47 matchs

144 joueurs

50 cadres de délégations

30 officiels IWBF (arbitres, classificateurs)

30 tables de marque

7 500 litres d’eau distribués

Infos pratiques

Entrée libre

Lieu : La Halle Carpentier – 81, Boulevard Masséna (Paris 13e)

Métro – Tram : Porte d’Ivry ou Porte de Choisy

Plus d’infos sur le site du Mondial : http://www.jeunes-handisport.org/basketindex.html