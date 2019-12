J-3 avant l’ouverture du 5e Forum National des Associations & Fondations

Parce que le contexte économique et social, la réforme des collectivités locale et les problèmes de financement rendent encore plus criants les problèmes, voire même l’existence des associations, le Forum s’est plénières explorent ainsi deux problématiques actuelles des associations et donnent des pistes d’évolution :

– CONFERENCE PLENIERE : Associations et collectivités territoriales, la nouvelle donne.

Réforme des collectivités, situation des finances publiques : quelles relations financières par temps de crise ? Quel impact potentiel sur les associations ? Comment s’en sortir et inventer un nouveau partenariat gagnant-gagnant ? En présence de Marc-Philippe Daubresse, Ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives.

Conférence n°P01 – de 11h15 à 12h45

– CONFERENCE PLENIERE : Les nouvelles relations associations/entreprises peuvent-elles contribuer au développement durable ?

Le développement durable passe-t-il par un New Deal entre entreprises et associations/fondations ? Peut-on imaginer une alliance nouvelle entre le capitalisme et le secteur à but non lucratif pour sauver la planète ? Cette plénière permettra de découvrir de nouveaux partenariats locaux entre les entreprises, les associations et les fondations, ainsi que des formes nouvelles de « social business », de mécénat et de philanthropie qui se développent dans le monde…

Conférence n°P02 – de 16h15 à 17h45

Place aux projets innovants !

Souhaitant favoriser l’innovation, le Forum National des Associations sera cette année encore le terrain idéal des associations pour proposer de nouveaux projets. Il sera ainsi le cadre du concours du fonds de dotation DELSOL AVOCATS, qui donnera la possibilité à 5 associations de présenter et défendre leurs projets.

Pour ce grand oral 2010, les 5 projets sont les suivants :

– Association ORPHELINAT “ZAZAKELY” , basée à la Réunion, elle gère un orphelinat à Madagascar. Le projet est la création d’un centre d’apprentissage au sein de l’orphelinat, qui serait construit par les jeunes eux-mêmes, ce qui leur permettrait d’apprendre les techniques de différents metiers du bâtiment.

– Fondation DEVENIR : abritée par la Fondation Rhône Alpes Futur, elle assure l’hébergement des probationnaires et leur permet de trouver une place sur le marché de l’emploi.

– Associations C.I.E.L.O. : luttant contre la pauvreté dans les pays pauvres, par des actions diversifiées: éducation hors milieu scolaire notamment.

– Fonds de dotation FRENCH FUND FOR LADAKH :fonds de dotation qui a pour objet de soutenir et conduire toute l’activité d’intérêt général à caractère humanitaire en France et à l’Etranger, particulièrement à destination des populations défavorisées du Ladakh (Inde du Nord).

– Association ELEVAGE SANS FRONTIERES :association dont le projet serait de développer l’élevage de chèvres laitières en zone rurale près d’Ouarzazate au Maroc, auprès des femmes.

Les associations, fondations et personnalités du monde associatif présentes au Forum

Le Forum National des Associations et Fondations, c’est avant tout le rendez-vous annuel du monde associatif, où les rencontres et témoignages permettent de faire avancer les débats. La 5ème édition sera ainsi l’occasion d’échanger et d’écouter les personnalités ci-dessous :

Thierry BREVET, Directeur du Fonds de dotation – Le Louvre

Laurence DURAND, Directrice du développement responsable – Enseigne La Poste

Edith ARNOULT-BRILL, Présidente – CNVA (Conseil National de la Vie Associative)

François CONTENT, Directeur Général – Fondation d’Auteuil

Cécile OSTRIA, Directrice Générale – Fondation Nicolas Hulot

Jacques HENRARD, Président – CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives)

Nicole MAESTRACCI, Présidente – FNARS (Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale)

Gwenaëlle DUFOUR, Directrice juridique et fiscale – France Générosités

Michel SOUBLIN, Administrateur, Ligue Nationale contre le cancer et Ancien président, Comité de la Charte

Gérard DE LA MARTINIERE, Président – Comité de la Charte

Olivier TCHERNIAK, Président – ADMICAL (Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial)

Hubert ALLIER, Directeur Général – UNIOPSS – Vice président – CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives)

Florence RODET, Secrétaire Générale – Fondation entreprise RATP

Aziz SENNI, Co-fondateur – BAC (Business Angels des Cités) et Fondateur – ATA (Alliance Transport et Accompagnement)

Charles-Edouard VINCENT, Responsable – Emmaüs Défi

Viviane TCHERNONOG, Chargée de recherche – CNRS Centre d’économie de la Sorbonne – Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pascal LAURENT, Direction du réseau et des opérations – AFM (Association Française contre les Myopathies) – TELETHON

Elisabeth PASCAUD, Présidente – France Bénévolat Paris

Les Coups de Cœur 2009

Dès 18h00, à l’issue de la 2nde conférence plénière du Forum, les « coups de cœur 2010 » mettront à l’honneur 4 partenariats qui se distinguent par leur démarche collaborative originale et réussie entre associations et entreprises :

Le Groupe Léa Nature & l’association Echo-Mer

La société Arjowiggins & l’association INE

La société Puerto Cacao & La Table de Cana

EDF & l’école de la 2ème Chance Valence

Infos pratiques

Pour cette 5ème édition, les organisateurs ont conçu un programme complet réunissant en un seul lieu toutes les informations pratiques et utiles, afin de répondre aux questions et aux attentes de plus de 4000 élus, responsables et dirigeants associatifs :

– 2 conférences plénières

Débats en tables rondes sur des sujets d’actualité et de prospectives

– 20 conférences techniques

Sur les grandes problématiques des associations & fondations en France

– 26 ateliers pratiques

Pour des outils et solutions concrètes

– 35 stands pour des consultations individuelles et rendez-vous d’experts :

Institutions, experts, banque/assurance, informatique/bureautique, services, communication, édition…

– 400 experts et professionnels

Pour des rendez-vous techniques et personnalisés

Cette journée sera par ailleurs clôturée par les « Coups de Cœur du Forum » (17h45-18h30), qui récompenseront 5 partenariats originaux et réussis entre associations et entreprises.

A qui s’adresse le forum ?

· aux dirigeants & principaux responsables d’associations & fondations

· aux partenaires-conseils des associations

· aux acteurs institutionnels et collectivités territoriales

· aux fournisseurs et prestataires de services

· aux médias et leaders d’opinion

Tout le programme des conférences & ateliers sur www.forumdesassociations.com

Date Jeudi 28 octobre 2010

Horaires De 8h30 à 19h00

Lieu Palais des Congrès de Paris

Niveau 3 (Hall Havane)

2, place de la Porte Maillot 75017 Paris

Programme complet et inscription sur www.forumdesassociations.com