J- 3 avant le 6ème Forum National des Associations & Fondations à Paris

Si la crise économique et financière touche de plein fouet les entreprises, le constat n’en est pas moins critique pour le monde associatif, sa pérennité étant même en jeu. Les associations et fondations doivent désormais faire face à toutes les problématiques qui touchent les entreprises, et notamment celles du financement ou du recrutement. Une mutation est en cours, qu’il va falloir dessiner, construire, consolider…

Le Forum National des Associations & Fondations est là pour les accompagner dans cette démarche, avec notamment parmi les temps forts de cette 6ème édition :

CONFERENCE PLENIERE

Associations & Fondations à l’horizon 2020. Vers un nouveau contrat social ?

Relations avec les financeurs privés ou publics, qualité de l’emploi, constitution de l’intérêt général, engagement et bénévolat, gouvernance, efficacité et transparence, structuration et

rapprochement, représentation politique…Quels sont les atouts et faiblesses du secteur associatif ? Quelle sera la composition du paysage associatif en 2020 ? Quelle dynamique

d’évolution pour que le modèle associatif puisse être positionné comme un acteur incontournable dans la société de l’après crise ? Sur les bases de la grand enquête menée

par la FONDA « Faire ensemble 2020 »

Conférence n°P01 – de 11h15 à 12h45

CONFERENCE PLENIERE

Entreprises / Associations : vers de nouveaux transferts de compétences ?

Alors que les partenariats se multiplient entre associations et entreprises, peu de cadres favorisent un vrai débat sur le transfert de compétences entre ces deux mondes. Au-delà

du mécénat et du bénévolat, d’autres formes de transfert de compétences se dessinent. Sont-elles à la portée de toutes les entreprises ? De toutes les associations ? Y a-t-il des

secteurs économiques/associatifs plus porteurs ? N’y a-t-il pas un risque d’intrusion de l’entreprise dans les engagements personnels et privés de ses salariés ?

Conférence n°P02 – de 16h15 à 17h45

5 associations défendent leurs projets en direct !

Savoir se présenter, convaincre ses futurs partenaires, argumenter et défendre son projet devant des financeurs… Dans le cadre de la 2ème édition du concours du fonds de dotation DELSOL AVOCATS, les visiteurs du Forum pourront assister en direct au « grand oral » de 5 associations face à un jury de professionnels.

Conférence n°C21 – de 16h15 à 17h45

Les Coups de Coeur 2011 : 5 projets innovants à l’honneur

Comme chaque année, les « coups de coeur du Forum » mettront à l’honneur 5 projets associatifs qui se distinguent par leur démarche originale et innovante :

Le Coup de Coeur de Chorum : Siel Bleu

Le groupe associatif Siel Bleu propose des programmes utilisant l’Activité Physique Adaptée (APA) comme outil de prévention santé, ayant pour but d’améliorer la qualité de vie, de prévenir les effets néfastes du vieillissement tels que la dépendance et l’isolement.

Le Coup de Coeur de l’Ordre des Expert Comptable : Mozaïk RH

Mozaïk RH est un cabinet de recrutement et de conseil en Ressources Humaines au service des entreprises publiques et privées spécialisé dans la promotion de l’égalité des chances et de la diversité. Ce cabinet a pour but de faire évoluer les mentalités vers un esprit d’ouverture et faire en sorte que les entreprises recrutent des jeunes diplômés en fonction de leurs aptitudes et de leurs compétences et qu’elles ne les discriminent plus du fait de leurs origines sociales et culturelles. Mozaïk RH accompagne en priorité des jeunes diplômés des quartiers populaires vers l’emploi et dans l’emploi.

Le Coup de Coeur du Crédit Coopératif : Solidarités Nouvelles face au Chômage

Depuis 1985, cette association vient en aide aux personnes à la recherche d’un emploi en les accompagnant pendant cette période. Solidarité nouvelle face au chômage lutte contre le chômage mais également contre l’exclusion des demandeurs d’emploi. L’association crée et finance des emplois à durée déterminée dans des associations partenaires.

Cette action est financé grâce aux contribution des membres et de ses donateurs.

Le Coup de Coeur de Fondation de France : SOS enfance Mal-logée

Algorev est une association créée en 2002, proposant des prestations de mécénat de compétences. Les salariés volontaires réalisent gratuitement, pour des associations et des fondations à but non lucratif, des missions d’étude, de conseil ou de formation. Beaucoup d’associations telle qu’Action Contre la Faim, Handicap International, Médecin du Monde ou Les Restos du Coeur ont eut recours à leurs services.

Le Coup de Coeur Deloitte In Extenso : Société Algoé et Association Algorev

Cette action a pour but de soutenir des actions qui aident à améliorer le cadre de vie des enfants fragilisés. Différentes actions sont mises en place pour aider ces familles mal logées : l’accompagnement des familles dans la recherche d’un logement, la résolution de conflits entre propriétaires et locataires pour lutter contre les expulsions, la lutte contre l’insalubrité par des chantiers de rénovation impliquant des familles, l’aide à la réinsertion professionnelle par une formation aux métiers du bâtiment, l’encouragement des propriétaires en difficulté dans la rénovation de leurs biens immobiliers…

Pratique

Date Jeudi 27 octobre 2011

Horaires De 8h30 à 18h30

Lieu Palais des Congrès de Paris

Niveau 3 (Hall Havane)

2, place de la Porte Maillot 75017 Paris

