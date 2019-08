J-20 pour Musiques en têtes

Musiques en têtes, le concert deuxième édition, aura lieu le samedi 2 octobre 2010 à l’Espace Culturel Saint-Exupéry à Marignane. Six heures de musique en live pendant 6 heures, des ambiances musicales différentes en simultané avec, cette année, encore plus d’artistes qui nous font l’honneur et la joie de donner de leur temps et de leur talent pour participer à la lutte contre ces maladies neurologiques rares que sont le Syndrome d’Angelman et le Syndrome Cérébelleux.

MUSIQUES EN TETES 2010, c’est aussi :

– la projection du film ‶Nannerl, la Sœur de Mozart″ (sorti en juin 2010), l’histoire de la sœur virtuose et sacrifiée de Mozart,

– une exposition de peintures sur l’opéra et la musique,

– un moment de convivialité autour d’une restauration de qualité et d’une carte de boissons chaudes et froides (sans alcool).

SAMEDI 2 OCTOBRE 2010 de 18 h à MINUITESPACE CULTUREL SAINT-EXUPERY –MARIGNANE Espace Lounge Ambiance jazz

– Lionel Dandine et Natalia Spengler

– JoelleGénisson : pianiste, et Manon Sévignac: chanteuse

– Conservatoire de Musique de Marignane (Professeurs et Elèves)Grand Salon Ambiance variétésinternationales

– Big Band 13 (composéde 20 musiciens)

– Gospel : chorale de 20 chanteurs et chanteuses dirigée par Lise Nicole

– Dyne : pianiste chanteuse

– Sandrine Mouric: chanteuse, et CedricB : guitariste

– Amandine Barbabianca: chanteuse

– Véronique Duhem : musique irlandaiseSalle Cocteau18h Film

– ‟Nannerl, la Soeur de Mozart” ,réalisé en 2010 par René Féret, avec Marie Féret, Marc Barbé, Delphine Chuillot20h30Ambiance lyrique

– Marie Wilkin: pianiste : Chopin, Mendelssohn, Listz

– Conservatoire de Musique d’Aix-en-Provence : rencontre avec le grand répertoire d’opéra : Verdi, Rossini, Massenet, Delibes et Bizet

– Alexia M’Bassé: soprano

– Su JoungKwon: mezzo-soprano

– Xiang Wang : ténor

– Florent Roche : baryton

– Au piano, accompagnement et concert : Elsa Blanc, AnitzaSkryaneSalle Beethoven Ambiance instrumentale classique

– Christian Bullot: guitare classique

– Elèves du Conservatoire de Marignane : duo guitare-flûte

– Elèves de l’Ecole de Musique de Simiane-Collongues: duo de violonsExposition des toiles Musique et Opéras de Christophe Dubrey