J-2 – L’AFIPP fête ses 10 ans !

L’AFIPP défend le respect des personnes et valorise un conseil en image d’experts qui adhèrent au cadre méthodologique et déontologique. Dix ans de mobilisation, de communication, de professionnalisation, d’expériences font qu’elle compte aujourd’hui près de 80 membres en France, en Suisse, en Belgique et aux Etats-Unis. Pour fêter ses 10 ans, l’AFIPP organise un forum professionnel le jeudi 25 novembre 2010.

À ne pas manquer

Intervention de Jean-François AMADIEU Directeur de l’observatoire des discriminations, qui ouvre le débat sur “l’apparence et l’emploi”.

Les enjeux de l’image professionnelle aujourd’hui et demain

Les temps forts de la journée

– Panorama des métiers du conseil en image professionnelle

– Les neurosciences et les métiers de l’image David Lefrançois, Président fondateur de l’Institut Coach’Up Institut

– Témoignages d’entreprises sur des résultats concrets du conseil en image

– « L’apparence et l’emploi » Jean François Amadieu, Président de l’Observatoire des discriminations

– Table ronde : «Le regard des médias sur les métiers de l’image » L’image au sein des ressources humaines Sylvaine Boussuard Le Crenn, Présidente du club BPW Paris Ile de France