J-2 avant l’arrivée du Train de l’Egalité des Chances en Gare de Paris Nord

Après un parcours exceptionnel en 12 villes-étapes, le Train de l’Egalité des Chances termine sa tournée nationale, mercredi 31 mars 2010, Gare de Paris Nord, en présence de Fadela Amara, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la Ville auprès du ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Le tout premier bilan de l’opération sera présenté au regard des thématiques exposées à son bord : formation, orientation, alternance et emploi: bilan régional par étape (Paris, Rennes, Tours, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Dijon, Strasbourg, Lille, Paris) et bilan national cumulé, et bilan quantitatif et qualitatif : lettres et CV reçus, nombre et profil des visiteurs du train, candidats orientés, entretiens conduits à bord, candidats sélectionnés (qui poursuivent le processus de recrutement).

Le Train de l’Egalité des Chances stationnera pour sa dernière étape, à Paris Gare du Nord, ce mercredi 31 mars 2010 et sera ouvert à tous les visiteurs en accès libre et gratuit de 9h00 à 18h00. Il s’adresse à tous ceux qui cherchent les clés pour construire leur présent et leur avenir professionnels : hommes, femmes, salariés qui souhaitent se reconvertir, personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation, étudiants indécis sur leur vocation professionnelle, jeunes diplômés ou non, seniors, personnes handicapées…

A son bord :

Des conseils et des informations pour découvrir des métiers, s’orienter ou se reconvertir.

Des offres d’emploi et d’alternance : plus de 20 000 postes disponibles – par exemple : ingénieur commercial, vendeur en boutique, concepteur développeur, mécanicien, électronicien, chargé de compte, conseiller clientèle, employé commercial, conducteur de train/bus/car/tramway/métro, agent de production, chargé d’affaires, vendeur par téléphone, pilote d’avion, ingénieur informatique, technicien d‘intervention, agents de circulation (motocycliste et routière), aide ambulancier, aide moniteur éducation physique et sportive, conducteur poids lourds, cuisinier, magasinier, maître de chien, musicien à vent, plieur parachutiste, pompier, secrétaire, juriste, architecte, assistant(e) de vie, assistant(e) maternelle, garde d’enfants …

Alternance : vendeur spécialisé en magasin, télé-conseiller, gestionnaire de paie, technicien en logistique, technicien de maintenance industrielle…

Des offres de formation : de l’ouvrier au technicien supérieur dans les métiers du bâtiment ( ex : chef de chantier, maçon) , de l’industrie ( ex : technicien de traitement des eaux), du commerce (ex : chef de rayon, vendeur(se) spécialisé(e) en magasin), du tertiaire-services (ex : assistant(e) de vie aux familles, télé-conseiller(e), chauffeur de bus), de l’hôtellerie-restauration (ex : gouvernant(e) d’hôtel, cuisinier(e), de la croissance verte (ex : paysagiste, gestion des fluides frigorigènes, pose de panneaux photovoltaïques ) ou encore dans la création/reprise d’entreprise.

Rappel sur l’opération :

À l’initiative de SNCF et de sa filiale Trains ExpoTM, cette opération réunit des entreprises désireuses de défendre et porter les valeurs d’Egalité des Chances, autour de trois principales thématiques : la préparation (formation et information), l’adaptation (bilan et transversalité des compétences) et l’accès à l’emploi (offres de contrats en alternance, emplois) : L’Acsé, AFPA, AXA, Conseil national des missions locales, Défense Nationale (Armée de Terre, et Armée de l’Air), Dom Plus, Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (TLF), Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), Groupe La Poste, IRCEM, Manpower, Orange, Pôle emploi, SNCF et Synergie.