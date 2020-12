J-17 : Le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris aux couleurs du Handisport

Listen to this article Listen to this article





Après le Parc de Sceaux puis le Champ de Mars, la troisième édition des Rencontres EDF Handisport aura lieu le vendredi 18 et samedi 19 septembre 2009, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. Les deux objectifs de l’événement: sensibilisation et découverte du handisport, le tout dans une ambiance festive, en plein cœur de la capitale. Trois mots clefs : échanger, découvrir et pratiquer ! Ces Rencontres sont l’occasion de découvrir des disciplines Handisport en démonstration et initiation, échanger avec tous les acteurs présents : animateurs Handisport, athlètes paralympiques, EDF, partenaires de l’événement et entre personnes valides et handicapées. Les Rencontres, c’est aussi l’occasion de pratiquer jusqu’à vingt disciplines paralympiques ou de loisirs.

Pour découvrir et pratiquer : vingt disciplines au choix !

Le village des Rencontres EDF Handisport occupera la totalité du Parvis de l’Hôtel de ville, il sera ouvert de 9h à 18h30. L’entrée à toutes les animations sera libre et ouverte à tous : familles, valides, handicapés, groupes, centres, scolaires… Au cours de ces deux journées, des mini tournois, défis (parcours chrono, top score de la journée), quizz pour tester ses connaissances du sport et du handisport seront ouverts aux participants.

Le village sera découpé en cinq zones, chacune étant le continent d’un type de pratique sportive: “Énergie” (haltérophilie, aviron, judo, cyclisme), “Équipe” (basket fauteuil, foot fauteuil électrique, rugby fauteuil, foot à 5, torball-goalball), “Précision” (boccia, tir sportif, sarbacane, fléchette pendulaire), “Duel” (badminton, tennis de table, tennis, escrime) et “Sensations” (escalade, danse, parcours et slalom fauteuil).

Les Champions Paralympiques à l’honneur

Ambassadeurs de leur discipline, ils seront présents pour faire des démonstrations ou faire face aux participants: Emeric Martin (tennis de table), Fabrice Meunier (tir à l’arc), Stéphane Houdet (tennis), Cyril Moré (escrime), David Maillard (escrime) Djamel Mastouri (athlétisme), Nantenin Keita (athlétisme)…

CEREMONIE D’OUVERTURE : le vendredi 18 septembre à 11h le village ouvrira ses portes, en présence du kayakiste français, TONY ESTANGUET, tout juste de retour des championnats du monde de canoé kayak, il effectuera avec Emeric Martin, médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Pékin (tenis de table), une démonstration sportive commune.

Plus d’informations sur www.handisport.org

Contacts

Fédération Française Handisport

Marie Mainguy – 01 40 31 45 16 / 06 61 50 86 75 – m.mainguy@handisport.org

Benoît Hétet – 01 40 31 45 08 / 06 61 77 82 82 – b.hetet@handisport.org