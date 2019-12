J-13 pour Musiques en Têtes

Musiques en tête, le concert deuxième édition, aura lieu le samedi 2 octobre 2010 à l’Espace Culturel Saint-Exupéry à Marignane. Six heures de musique en live pendant 6 heures, des ambiances musicales différentes en simultané avec, cette année, encore plus d’artistes qui nous font l’honneur et la joie de donner de leur temps et de leur talent pour participer à la lutte contre ces maladies neurologiques rares que sont le Syndrome d’Angelman et le Syndrome Cérébelleux.

MUSIQUES EN TETES 2010, c’est aussi :

Ø la projection du film ‶Nannerl, la Sœur de Mozart″ (sorti en juin 2010), l’histoire de la sœur virtuose et sacrifiée de Mozart, (à 18h Salle Cocteau)

Ø une exposition de peintures sur l’opéra et la musique,

Ø un moment de convivialité autour d’une restauration de qualité et d’une carte de boissons chaudes et froides (sans alcool).