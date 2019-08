Ivry organise un forum emploi handicap

Pour la troisième année consécutive, L’ADAPT et la Mairie d’Evry en collaboration avec l’ensemble des partenaires de l’insertion professionnelle de l’Essonne, organisent un forum emploi handicap vendredi 08 octobre 2010 de 10h00 à 16h00. Cette manifestation au service de l’emploi des personnes handicapées connaît un réel succès depuis sa création. Avec plus de 500 visiteurs lors de sa dernière édition, le forum de l’emploi handicap se veut être un véritable rendez-vous entre les travailleurs handicapés et le monde de l’entreprise. L’emploi des personnes handicapées est en plein essor, et s’inscrit dans la démarche citoyenne actuelle, c’est pourquoi, L’ADAPT continue son travail de sensibilisation auprès des entreprises pour renforcer le principe d’égalité entre les salariés.

Redonner confiance aux candidats, faciliter leurs démarches, mais aussi diffuser de l’information auprès des entreprises, tels sont nos objectifs pour cette nouvelle édition.

Deux espaces vous seront proposés lors de ces rencontres :

· Un espace dédié aux entreprises, ou celles-ci décriront leur activité, expliqueront leur politique d’intégration et rencontreront les candidats.

· Un espace dédié aux administrations, organismes et associations oeuvrant pour l’accompagnement et l’insertion des personnes en situation de handicap.

« La crise actuelle fragilise l’emploi et les personnes en situation de handicap au chômage sont encore plus touchées… Il est du devoir de la Mairie d’Evry d’accueillir de telles manifestations dans ses locaux. Cette année, la ville d’Evry a décidé de s’engager d’avantage. En effet, parce que nous souhaitons vraiment nous inscrire dans une dynamique solidaire, nous sommes à la fois partenaire et entreprise présente sur le forum. » Michel FRAIGNEAU Chargé de mission Handicap de la Ville d’Evry Suite à un accident de santé j’ai été contrainte d’arrêter de travailler. Petit à petit j’ai perdu espoir. Dans ma tête c’était : Comment redevenir comme avant, retrouver une place dans la société, pouvoir réintégrer une vie sociale et professionnelle. Grâce à l’accompagnent et aux actions menées par l’ADAPT j’ai pu reprendre contact avec le monde du travail. Lors d’un forum emploi handicap, j’ai eu la chance de rencontrer de nombreux recruteurs et de les convaincre que mon handicap n’était pas un frein. Aujourd’hui j’ai pu décrocher un CDI dans une grande institution qui a cru en moi. Marie Félicité DABELET.

En résumé, le forum emploi handicap c’est :

De nombreux recruteurs provenant de moyennes et grandes entreprises, mais aussi d’institutions publiques, comme

ADIA, KIABI, PAGES JAUNES, GROUPE ECF, TELINDUS BELGACOM, DECATHLON… LE CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, LA MAIRIE D’EVRY…

De nombreux partenaires : LE CONSEIL GENERAL, LES CRP, LE CHALBE, L’ASSOCIATION DES CHIENS GUIDES DU GRAND EST, CAP EMPLOI, POLE EMPLOI, ALTHER, OPCALIA, MEDEF ESSONNE, LA CCI ESSONNE…

Hôtel de Ville

Place des Droits de l’Homme

91000 EVRY