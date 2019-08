IT-senior-managers.fr : un site Web pour favoriser l’emploi des seniors

Neuf associations d’anciens dirigeants du secteur des hautes technologies viennent de lancer un nouveau site Internet baptisé IT-senior-managers.fr qui vise à inciter les entreprises à embaucher des seniors, même ponctuellement… Un réseau de neuf associations d’anciens managers et dirigeants d’entreprises majeures du secteur des nouvelles technologies, représentant plus de 3.000 cadres, annonce le lancement d’un site emploi « citoyen » www.it-senior-managers.fr. Destiné aux entreprises du secteur IT, il vise à favoriser l’employabilité des seniors. Sachant que dans le domaine des nouvelles technos, on a tendance à devenir “vieux” plus tôt…

Si le taux d’emploi des seniors est problématique dans la plupart des pays développés il est catastrophique en France qui reste clairement l’un des plus mauvais élèves de l’Europe… Forts de ce constat, et de leur expérience de managers et de dirigeants, les présidents de neuf associations d’anciens ont décidé de fusionner leur expertise du management des ressources humaines et leur connaissance du secteur IT pour créer un site emploi dans lequel chaque association s’engage à respecter une charte précise garantissant un service ayant une vraie valeur ajoutée (communication, références, parrainages, supports, accompagnement…).

Les objectifs : permettre aux entreprises du secteur IT de trouver dans un réseau d’une dizaine d’associations d’anciens d’entreprises du secteur IT des managers et experts formés par les plus grandes compagnies du secteur ; permettre aux membres de ces associations de renouer avec une activité et d’exercer leurs talents auprès de sociétés porteuses de projets ; et enfin, promouvoir l’employabilité des seniors par la mise en œuvre de formes originales de relations entre employeurs et compétences.

Pour ce faire, ce réseau a mis en place un site Internet sur lequel les entreprises du secteur peuvent déposer leurs offres, qui seront routées aux associations partenaires (+ 3000 personnes). Une équipe de professionnels va assurer le « go between » en promouvant de nouvelles formes d’employabilité. Et enfin, un coaching RH permettant d’accompagner et de développer les talents retrouvés va être développé.

Concrètement, les entreprises déposent leur offre d’emploi (management de transition, mission, CDI ou CDD…) sur le site. Les offres sont traitées par un comité dédié à la réception/sélection des annonces et à la gestion de la relation avec les annonceurs. Enfin, les employeurs qui trouvent le bon candidat par ce canal, versent un don à leur convenance à l’association désignée responsable de cette activité. (source Senior-Actu.com)