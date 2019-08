ISS Facility Services se mobilise en faveur de l’insertion à l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées.

Premier employeur étranger en France selon l’Agence Française pour l’Investissement International (AFII), présent sur tout le territoire français avec près de 400 implantations, le groupe ISS Facility Services est conscient de sa responsabilité sociale et animé d’une volonté d’exemplarité sur les questions d’insertion. S’appuyant sur l’aptitude éprouvée de ses manageurs à gérer les différences, ISS Facility Services se donne pour objectif, dans le cadre de son projet d’entreprise, de faire de l’insertion des personnes handicapées un acte naturel. Le 17 novembre 2010, les équipes d’ISS Facility Services seront présentes au Forum Emploi Handicap d’Ile-de-France afin de présenter les activités du groupe, ses nombreuses opportunités d’emploi, et sa politique de soutien aux travailleurs handicapés. Doté dès 2000 d’une organisation dédiée, le groupe a développé une politique active en faveur des personnes handicapées, avec pour principaux axes :

– la formation des manageurs ;

– le recrutement de nouveaux collaborateurs : un effectif à fin 2009 de 1 595 salariés reconnus (+22% en 3 ans) ;

– l’intégration durable et l’accompagnement de nos collaborateurs, avec un accent sur le développement des compétences et la gestion des carrières ;

– le maintien dans l’emploi ;

– le développement de partenariats avec les structures prescriptrices, par exemple par l’accueil régulier de stagiaires en cours de validation d’un projet professionnel.

Le 18 novembre 2010, les équipes d’ISS Propreté, filiale d’ISS Facility Services qui emploie 30 000 collaborateurs en France, accueillent leurs principaux clients dans l’obscurité totale du restaurant « Dans le noir ». Cette démarche de sensibilisation de nos clients, parties prenantes essentielles dans des métiers de services délivrés sur sites, doit permettre d’échanger sur le thème de l’insertion des travailleurs handicapés et d’explorer des pistes d’action commune.

A propos d’ISS Facility Services

Avec 40 000 collaborateurs et plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en France, ISS Facility Services est la première filiale du groupe danois ISS A/S, quatrième employeur mondial avec 520 000 collaborateurs dans plus de 50 pays.

Présidé par Yann Coléou, ISS Facility Services s’appuie sur l’expertise de ses lignes de services (accueil, espaces verts, hygiène & prévention, logistique, propreté) et se positionne comme spécialiste du multiservice intégré. Le groupe est présent sur tout le territoire (près de 400 implantations), et intervient dans tous les secteurs d’activité.

Depuis 2007, il est signataire de la Charte de la Diversité.