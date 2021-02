Isolement des personnes âgées : Une campagne de soutien aux aînés

Ecouter article Ecouter article





« Agir pour nos aînés » : une campagne nationale pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et faire diminuer les situations de détresse

Face à l’épidémie que la France affronte depuis plus de deux mois, la société Bluelinea s’est associée à de nombreuses communes de France pour venir en aide aux personnes âgées qui souffrent d’isolement et de solitude, et qui peuvent connaître une détresse d’autant plus grande en cette période de Covid-19. Ainsi Bluelinea lance la campagne « Agir pour nos aînés » en partenariat avec des communes toute la France. Objectif : lutter contre l’isolement des personnes âgées et faire en sorte qu’aucune personne âgée ne soit laissée de côté.

Protéger les personnes les plus vulnérables à travers un système d’appels téléphoniques

Dans le cadre de sa campagne « Agir pour nos ainés » Bluelinea propose des partenariats aux communes dans toute la France dont l’objectif est de s’assurer qu’aucune personne âgée vivant seule ou isolée ne soit en situation de détresse en période de confinement.

Il s’agit de mettre en place un système d’appels téléphoniques pour veiller sur les concitoyens âgés. Bluelinea récupère un listing complet des personnes âgées de plus de 75 ans auprès des communes et c’est ensuite la plateforme S.A.R.A. (Service d’Accompagnement, de Réconfort et d’Assistance) qui est chargée de les appeler. En cas de non-réponse, après plusieurs tentatives, Bluelinea en informe la Mairie afin que cette dernière puisse envoyer sur place un employé municipal ou un policier.

L’objectif de cette action est notamment d’éviter les erreurs de la canicule de 2003, où environ 25 000 décès avaient été recensés, dont la majorité étaient des seniors décédés seuls à leur domicile, parfois retrouvés seulement des semaines après leur mort.

“Les seniors ne sont pas toujours en mesure de signaler d’eux-mêmes leur détresse : confinement, isolement, difficultés avec les nouvelles technologies ou encore état de sénilité parfois avancé, précise Bluelinea. Il est très important de ne pas négliger l’isolement social : une réalité en temps normal et une situation renforcée avec le confinement qui a privé des grands parents de moments en famille, de vacances, souvent propices aux échanges intergénérationnels et peut-être de grandes vacances, si la situation perdure. Car le déconfinement ne résoudra pas le problème : le virus continue à circuler librement, les risques sont encore présents : les personnes âgées sont donc invitées à redoubler de vigilance et limiter les sorties. Le problème d’isolement risque donc de durer, d’où l’importance des compagnes de solidarité, l’enjeu très bien compris par Bluelinea”.

Des premiers retours positifs à Élancourt

Ces actions, considérées comme indispensables par la commune d’Élancourt, a poussé son CCAS (Centre communal d’action sociale) à travailler avec Bluelinea. Ce choix qui s’est imposé comme évidence pour sa Directrice :

« Ne pouvant faire seuls ce travail, nous nous sommes adressés à Bluelinea, une entreprise de notre territoire spécialisée dans la téléassistance. Leur équipe dédiée de professionnels a permis de joindre très rapidement quelques 1 400 foyers élancourtois et d’identifier les personnes les plus fragiles. Nous avons pu ensuite les rappeler par nos agents du CCAS, envoyer la police municipale au domicile des gens qui ne répondaient pas. Grâce à ce partenariat public-privé et un travail très complémentaire, nous avons ainsi pu gagner un temps très précieux, au bénéfice de nos Seniors. »

L’action mise en place à Élancourt pour lutter contre l’isolement des personnes âgées a déjà produit des résultats encourageants :

73% des seniors contactés ont eu un échange avec les équipes ; 3% ont manifesté de l’inquiétude et aimeraient être rappelés de temps en temps par la Mairie, le besoin qui a été pris en compte.

15% n’ont pas décroché leur téléphone – des interventions de police et d’employés municipaux ont été effectuées ou sont en cours.

9% des appels n’ont pas abouti pour cause de changement de coordonnées ou de numéro erroné. Une vérification administrative a été effectuée.

