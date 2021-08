Isabelle Lafaye : Les sportifs français aux Jeux Paralympiques de Tokyo

Ecouter article Ecouter article





Isabelle Lafaye : « Les Jeux ? C’est le rêve de tous les sportifs ! »

Rencontre avec Isabelle Lafaye, qui sera présente à Tokyo pour ses septièmes Jeux Paralympiques sur l’épreuve de tennis de table handisport. Tétraplégique depuis ses 18 ans, son palmarès est très étoffé et il pourrait continuer à s’enrichir au Japon.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis tétraplégique, en fauteuil roulant, à la suite d’un accident de la circulation survenu lorsque j’avais 18 ans. Je fais du tennis de table handisport.

Le handisport a-t-il toujours été une évidence pour vous ?

Alors oui, je faisais déjà du sport avant mon accident, donc je savais que je devais continuer à en faire, pour repousser mes limites et savoir où j’en étais. J’ai découvert le sport en centre de rééducation. J’ai essayé tous les sports qui m’ont été proposés et c’est le tennis de table qui m’a plu.

Que représentent pour vous les Jeux paralympiques ?

C’est le rêve de tous les sportifs, car c’est l’aboutissement de nombreuses années de travail. C’est la fête du sport qui réunit les meilleurs sportifs du monde et où on partage tous les mêmes valeurs. Ces valeurs sont le dépassement de soi et le partage. C’est également pour moi la fierté de représenter et de défendre les couleurs de mon pays.

Quelles sont vos ambitions de résultats pour Tokyo ?

Ce seront mes septièmes Jeux. J’ai envie de monter sur le podium, de donner le meilleur de moi-même, mais aussi prendre du plaisir et ne rien regretter.

Comment le sport paralympique pourrait-il avoir une meilleure visibilité selon vous ?

Je trouve déjà qu’il y a de nets progrès depuis quelques années. Les regards des gens sur le handisport ont beaucoup évolué. Les Jeux de Londres et Sochi ont bénéficié de retransmissions en direct, ce qui y contribue énormément. Je pense qu’il faut changer l’esprit des gens, qu’ils ne voient pas le handisport comme « des handicapés qui font du sport » mais comme des sportifs qui sont là pour se dépasser comme des sportifs valides. Avoir des partenaires peut aussi être important pour le développement.

Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur votre vie de sportive ?

Mon programme a été complètement chamboulé, avec un an de plus pour préparer les Jeux. Ma dernière compétition internationale a eu lieu en novembre 2019, car toutes les autres ont été annulées. J’ai quand même eu la chance de pouvoir m’entraîner donc je dois tout miser sur le travail réalisé avec mon entraîneur et pendant les stages.

Je ne connais pas trop mon niveau actuel, je dirais que j’ai un gros manque de compétitions et de repères.

Je ne sais pas du tout ce qu’ont fait mes adversaires pendant le confinement.

Cette année m’a quand même permis d’avoir un an de plus pour me préparer et de faire de gros changements dans mon jeu.

J’ai hâte de pouvoir tester tout cela !!!

Le palmarès d’Isabelle Lafaye aux Jeux Paralympiques

Atlanta 1996 : médaille d’or : Individuel classe 1-2

Sydney 2000 : médaille d’or : Par équipe Classe 1-3 / médaille d’argent : individuel classe 1-2

Athènes 2004 : médaille d’or : Individuel Classe 1-2 / médaille d’or : Par équipe classe 1-3

Pékin 2008 : médaille de bronze : Par équipe Classe 1-2

Londres 2012 : médaille de bronze : Individuel Classe 1-2

Propos recueillis par Tom Vignals

En photo : Isabelle Lafaye participera aux Jeux paralympiques pour le septième fois.

Pour en savoir plus sur les Jeux Paralympiques et suivre les athlètes français : https://france-paralympique.fr/