Inventions pour le handicap : Trois équipes de collégiens récompensées

Prix Science Factor HandiNumérique : Trois équipes de collégiens récompensées suite à leurs inventions pour le handicap

Récompenser des inventions de collégiens pour le handicap : Tel est la raison d’être du Prix Science Factor HandiNumérique de la Mission Handicap Sopra SteriaAinsi une équipe de collégiens a imaginé une solution pour faciliter le quotidien des personnes diabétiques et a remporté le premier prix.

Tous les ans, Science Factor et la Mission Handicap Sopra Steria soutiennent et valorisent des inventions scientifiques, numériques et citoyennes, conçues et développées par des équipes « handivalides » de lycéens et collégiens, pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. C’est dans ce cadre que le 7 mai 2020, trois équipes « handivalides » ont été récompensées pour leurs inventions citoyennes.

Partenaire du concours depuis 2018, la Mission Handicap de Sopra Steria a remis le Prix Science Factor HandiNumérique à l’équipe A.C.D.C, aux côtés de Dorine Bourneton, première femme en situation de handicap au monde pilote de voltige aérienne. Le jury a également décerné son Prix Coup de Pouce à Team Floot et son Prix Coup de Cœur à Handitech, deux équipes finalistes dans la catégorie HandiNumérique de la Mission Handicap Sopra Steria.

« Depuis plusieurs années, la Mission Handicap de Sopra Steria s’engage au quotidien en faveur d’une politique handicap volontariste et inclusive, et nous sommes toujours particulièrement touchés d’observer l’engagement des jeunes générations. Nous avons été impressionnés par l’imagination des équipes handivalides qui ont participé à Science Factor, les collégiens et lycéens ont fait preuve de beaucoup d’ingéniosité pour proposer des projets à la fois concrets et innovants », a déclaré Consuelo Bénicourt, directrice responsabilité sociale d’entreprise chez Sopra Steria.

Les innovations proposées par les 3 équipes handivalides démontrent une fois de plus que le numérique est un véritable levier pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap.

Lauréat du Prix Science Factor HandiNumérique 2020 : A.C.D.C – Wallers (59)

L’équipe A.C.D.C de la classe de 4e du Collège Jean Moulin à Wallers a soumis un projet de réalisation d’un capteur d’acétone pour les patients diabétiques mal équilibrés. Relié à une application, le capteur mesure l’acétone dans le souffle expiré, permettant d’indiquer ainsi la quantité d’insuline à injecter au patient. L’équipe bénéficiera de l’accompagnement d’experts collaborateurs Sopra Steria pour les aider à concrétiser leur projet, et recevra un chèque cadeau de 500 euros par collégien. Pour en savoir plus sur A.C.D.C : http://bit.ly/2tKH3uj

Prix Coup de Pouce : TEAM FLOOT – Dole (39)

L’équipe TEAM FLOOT, en terminale au lycée du Bois Mouchard de Dole, et dont un membre de l’équipe est atteint de la maladie de SARGA, a pensé à la conception d’un petit habitat léger, automne et durable, adapté aux personnes en situation en handicap avec des capteurs spécifiques. Une solution d’hébergement pensée notamment pour les JO paralympiques 2024 et adaptables ensuite pour les personnes en situation de précarité. Pour en savoir plus sur TEAM FLOOT : http://bit.ly/2GokgHn

Prix Coup de Cœur : HANDITECH – Le Havre (76)

L’équipe HANDITECH de la classe de 3e de Jean-Moulin, au Havre, propose la conception d’une carte de stationnement dotée d’une puce RFID, pour les personnes en situation de handicap. La puce permet alors de libérer l’accès au station réservé à l’aide de l’activation d’un système de plots. Pour en savoir plus sur HANDITECH : http://bit.ly/2Gt6tiA

« Nous sommes ravis d’avoir remis le Prix Science Factor HandiNumérique à l’équipe A.C.D.C. Le caractère innovant et l’impact certain de cette invention nous a particulièrement séduits. Nous avons aussi tenu à récompenser les équipes Team Floot et Handitech avec les Prix Coups de Pouce et Coup de Cœur, afin de les encourager à poursuivre leurs projets innovants et citoyens », poursuit Consuelo Bénicourt.

« Je tiens à féliciter tous les participants au Prix HandiNumérique pour la créativité et la richesse de leurs projets. Tout au long de l’année, je pars à la rencontre des jeunes générations pour leur raconter mon histoire et surtout pour les encourager à vivre leur rêve. Les inventions proposées par ces élèves témoignent que le travail en équipe mixtes, la persévérance et l’envie d’œuvrer pour le bien commun sont moteurs, mais aussi que la solidarité, l’entraide entre les personnes est ce qui permettra à chacun d’apprendre à se connaître et à comprendre que l’on peut s’enrichir de nos différences. Je suis fière de cette génération ! » a commenté Dorine Bourneton.