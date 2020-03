Intouchables: « Transformer l’essai » pour « désenclaver » le handicap

Le film Intouchables a fait naître une immense espérance, mais il faut désormais « transformer l’essai » en aidant les acteurs du handicap sur le terrain, a estimé vendredi à Paris Philippe Pozzo di Borgo, dont la vie a inspiré cet immense succès cinématographique.

« 20 millions d’entrées (au cinéma) c’est 20 millions de bulletins de vote pour le mode d’emploi du bonheur. Il faut transformer l’essai pour sortir le handicap de l’enfermement, pour le désenclaver », a-t-il dit à l’occasion du lancement d’un manifeste sur le sujet, intitulé Tous Intouchables (Bayard).

Cet élégant aristocrate devenu tétraplégique à la suite d’un accident de parapente – interprété par François Cluzet dans le film – co-signe ce petit ouvrage avec Jean Vanier, fondateur de la communauté de l’Arche qui oeuvre depuis 50 ans en faveur des personnes souffrant de handicap mental, et Laurent de Cherisey, directeur général de l’association Simon de Cyrène, qui développe des lieux de vie communautaires entre personnes handicapées et personnes valides et dont M. Pozzo di Borgo est président.

« Faire le deuil de ses jambes c’est une chose, mais on ne règle rien. Pour retrouver le sourire il faut aller au-delà des préjugés, oser la rencontre, ne pas la subir, et ne plus limiter l’autre à son handicap », a estimé M. de Cherisey, présent avec M. Vanier. « Le film dit quelque chose de très important. Deux extrêmes se rencontrent qui n’aurait jamais dû se rencontrer, deux pauvres, et de cette rencontre jaillit le désir de vivre », a souligné Jean Vanier.

L’ouvrage sera envoyé à François Hollande, dit M. Pozzo di Borgo. « Car handicapés ou banlieues, il faut privilégier les acteurs du terrain, donc les associations, et favoriser le service civique des jeunes dans ce domaine ».

Intouchables, d’Eric Toledano et Olivier Nakache, est basé sur l’histoire de M. Pozzo di Borgo, dont la vie est transformée dans le film, lorsqu’il embauche comme aide à domicile un jeune noir des banlieues (Omar Sy) qui sort de prison. « Le handicap, c’est une fragilité. Ca peut être douloureux, plus ou moins visible ou juste de la tristesse. C’est un enfermement. La solution, c’est de sortir de l’enfermement », ajoute-t-il.

« Les moyens sont limités, donc la priorité c’est de désenclaver l’handicapé dans sa vie de tous les jours, ne pas l’enfermer dans un établissement où aucune vie extérieure ne rentre. Comment aider ? En lui demandant simplement ce dont il a besoin », dit-il. Depuis la sortie du film, qui triomphe aussi à l’étranger, M. Pozzo di Borgo a reçu des « milliers de mails, dont plus de la moitié de personnes valides et beaucoup venant de banlieue ». Ils « me disent merci et aussi je suis tout seul ».

(AFP)

