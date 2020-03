Interview de Pierrre Lamblin directeur des études et recherches à l’APEC

Des efforts à faire sur l’évolution professionnelle des personnes handicapées

L’APEC a mené une enquête exclusive sur le regard que portent des managers et des responsables de ressources humaines de vingt grandes entreprises sur le recrutement et l’intégration des personnes handicapées. Pierre Lamblin directeur des études et recherches à l’APEC a répondu à nos questions sur les motivations de cette étude et les principaux résultats qui quelques fois surprennent.

Quelles étaient vos motivations pour lancer cette enquête ?

C’est la première fois que l’APEC réalise une étude sur ce thème or nous nous sommes engagés depuis deux ans dans une démarche volontariste qui s’appelle Handicadre. Cette enquête est complémentaire à la démarche et nous avons considéré qu’il était opportun de la faire à cette période.

Qu’elle méthodologie avez-vous employé ?

Nous avons interviewé vingt managers de grandes entreprises qui ont une politique de recrutement des personnes handicapées. Les secteurs d’activités de ces entreprises sont les suivants :

Agro-alimentaire : 1 entreprise

Banques et Assurances : 4 entreprises

Energie : 2 entreprises

Grande Distribution : 2 entreprises

Services : 2 entreprises

Industrie : 2 entreprises

Sur quels critères le choix de personnes l’enquête a-t-elle été menée ?

Le choix des enquêtés reflète exactement la situation du recrutement en France par secteurs d’activités économiques.

Quel est l’objectif de cette enquête ?

Il s’agit d’étudier l’emploi et l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise. Nous avons abordé les thèmes du recrutement, du management quotidien sous l’angle de vue des managers et des Ressources humaines. Nous en avons tiré quatre grands enseignements des réponses que nous avons obtenues

– Le handicap est perçu comme complexe

– L’aspect du recrutement est perçu comme difficile

– L’intégration des la personne handicapées ne pose pas de problème

– Il y a un frein quand à l’évolution professionnelle des personnes handicapée

Le principal écueil vient de l’évolution professionnelle des personnes handicapées qui semble en reste. Les personnes qui managent normalement cette évolution ne se posent pas la question et estiment que les personnes handicapée embauchées sont bien dans leur poste et ne souhaitent rien de plus. Les ressources humaines pensent, quant à elles, que les personnes handicapées ne veulent pas bouger par crainte.

En ce qui concerne les cadres handicapés il apparaît que c’est très difficile pour les entreprises de les rencontrer et de les recruter. La majorité des personnes interviewées pensent que les 6% d’effectifs obligatoires sont inatteignables. En 2007, la moyenne nationale ne dépassait pas 3.3 %, il est donc utopique de viser 6% aujourd’hui. La situation est plus simple pour les entreprises qui ont un petit volume de recrutement. L’un des freins au recrutement est le faible niveau de formation initiale des personnes sur le marché de l’emploi.

Quelle stratégie de recrutement les entreprises adoptent t’elles ?

Elles prennent pour la plupart contact avec des grandes écoles mais ces dernière paraissent peu concernées et peu motivées par ce thème et estiment être mal informées.

Sur quelle période les entretiens ont-ils été menés ?

Cette période s’est étalée sur deux mois, en septembre et octobre 2009.

Quel regard porte l’APEC sur les résultats de cette enquête ?

Les Ressources Humaines de l’APEC font le même constat que celui qui ressort de l’enquête. L’APEC cherche donc aussi des moyens de substitution et fait travailler le milieu protégé pour palier aux difficultés de recrutement des cadres handicapés. Notre effectif est composée en majorité de cadres d’où une difficulté accrue pour trouver des candidats handicapés de ce niveau, bien que ce soit notre volonté.

Dans quels domaines avez-vous constaté une évolution ?

Dans l’intégration des personnes handicapées qui ne se pose plus dans les entreprises interrogées. Elle se fait facilement et tous les acteurs concernés sont impliqués, les managers au premier chef. La sensibilisation des acteurs est menée de manière régulière, ce qui est une condition à une bonne intégration. Un autre aspect plus sensible de l’intégration concerne le couple compétence/performance car comment intégrer une personne qui risque d’être moins performante ? C’est une croyance répandue chez les managers que seuls certains ont su dépasser.

Quel est le constat que vous avez fait sur l’évolution professionnelle des personnes handicapées ?

Cette évolution ne semble pas solutionnée car les managers considèrent que lorsqu’une personne handicapée a un travail, elle doit s’en satisfaire et se sentir bien à son poste. Lorsque les responsables d’entreprises doivent définir le handicap, ils ne savent pas le faire et sont quelquefois gênés. Ils considèrent que le recrutement d’une personne handicapée représente une difficulté de tous les instants. Il y a donc un gros axe de progrès à effectuer de ce point de vue. Paradoxalement, ils considèrent que les salariés handicapés se comportent de la même manière que les autres sur leur site de travail.

Qu’est-ce qui permet à une entreprise de réussir ?

Les entreprises qui réussissent ont mis des moyens importants sur un longue période, c’est un vrai travail de fond.

Quelle conclusion tirez-vous des réponses récoltées par les enquêteurs ?

Il y a un message fort à destination des entreprises qui, aujourd’hui, ne font rien dans ce domaine. En effet malgré le retour mitigé de certains des points abordés, il y a vraiment du positif à retirer pour les entreprises qui mènent une politique de recrutement et d’intégration de personnes handicapées.