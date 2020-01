InterRail veut inciter les seniors à explorer l’Europe en train

Numéro un des cartes de train européennes destinées aux jeunes voyageurs depuis des décennies, InterRail lance une carte spéciale pour les voyageurs de plus de 60 ans en janvier 2010, afin de permettre aux voyageurs seniors d’explorer le continent par le train.

Les Européens sont chaque année de plus en plus nombreux à prendre le train pour effectuer un voyage à travers le continent. L’Allemagne, la France et l’Italie sont toujours les pays les plus prisés par les voyageurs de moins et de plus de 26 ans. D’après les chiffres des ventes en ligne, les Britanniques sont les plus grands adeptes du train depuis deux années consécutives. En réalité, ils représentent plus de 50% des cartes InterRail vendues entre janvier et septembre 2009 à partir d’agents de réservation en ligne (les Français se placent deuxième, avec 10%).

La gamme actuelle de produits InterRail vient d’être révisée pour attirer -encore- davantage de clients de tous horizons (seniors, adultes, et étudiants faisant de la randonnée). Par conséquent, le Groupe Eurail annonce le lancement d’un carte « senior » à compter de janvier 2010 : la carte InterRail Global Pass qui offrira un tarif spécial aux voyageurs de plus de 60 ans* (2e classe à partir de 224 euros). Comme le souligne le Groupe Eurail dans son communiqué, « les passagers de plus de 60 ans s’avéreront de parfaits candidats pour ces cartes de réduction. En effet, des milliers d’adultes ont déjà découvert les joies d’InterRail et des seniors utilisent actuellement ces cartes sur le marché scandinave ».

* Cette offre ne s’applique pas à la gamme One Country Pass

