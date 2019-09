International : Entrevoir son avenir en Palestine avec un handicap

Par Pauline Maisterra. Gagner sa vie en travaillant, c’est le rêve de nombreux handicapés palestiniens. Selon le bureau central des statistiques en Palestine, ils étaient près de 113 000 en 2014, dont 75 000 rien qu’en Cisjordanie. La réalité est toutefois amère : trouver un travail est un parcours semé d’embûches.

« Je pense que dans 50 ans, en Palestine, une personne handicapée quelle qu’elle soit, pourra peut-être avoir un travail, un salaire digne et donc construire son avenir », lâche Ghada Naser, directrice depuis six ans de Star Mountain Rehabilitation Center. Cet institut accueille des personnes handicapées mentales et moteurs près de Ramallah, la capitale économique de la Cisjordanie. « La question du handicap n’est pas une priorité, déplore-t-elle. Les gouvernements successifs préfèrent s’occuper de la paix et donc de l’occupation ainsi que des problèmes économiques de notre territoire ». Ghada Naser croit aux potentiels des personnes handicapées. Depuis une vingtaine d’années, une formation professionnelle leur est proposée dans son centre. Au programme : des ateliers de broderie, de couture, d’électricité, de savonnerie et d’agriculture ainsi que des stages en entreprise. « Vous savez, aujourd’hui, les trois-quarts des personnes handicapées sont au chômage, assure-t-elle. La plupart des patrons ont des préjugés. Ils ont peur de les embaucher parce que, selon eux, elles ne sont pas assez productives et peuvent se blesser plus facilement.» En clair, pour eux, engager un handicapé, c’est prendre un risque. Elle poursuit : « À travers notre formation qui existe depuis 1997, on leur prouve le contraire. » Depuis cette année-là, 25 personnes sur les 150 à avoir suivi un apprentissage, ont trouvé un travail. Un chiffre faible qui fait pourtant la fierté de la directrice. « On sait que certains jeunes ne trouveront malheureusement rien à la sortie car le degré de leur handicap est trop important, mais d’autres ont des capacités et de réels projets », explique-t-elle. C’est le cas d’Abdelkader. Il a 20 ans et souffre d’un léger handicap intellectuel. « Dans quelques années, mon frère, ma sœur et moi, on montera une entreprise de couture », prévient-il. Un projet familial fiable qui permet à ce jeune homme de voir son avenir sereinement et avec espoir.

Une législation rarement appliquée

Des lois existent pourtant en Palestine pour permettre l’intégration des personnes handicapées. L’une date des années 90 et stipule clairement qu’au moins 5% des employés d’une entreprise doivent être en situation de handicap, et ce, quelle que soit la taille de la société. Une avancée certes, mais très peu respectée puisqu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-conformité. Quand certaines entreprises l’appliquent, encore faut-il que les travailleurs handicapés puissent avoir accès aux bâtiments. Là aussi, une législation a vu le jour à la même période pour leur garantir l’accessibilité. Or aucune amende n’y est mentionnée. La particularité de la Palestine ? Un territoire entouré d’un mur et parsemé de check-points dont le célèbre Qalandia entre Ramallah et Jérusalem. « À une époque, je travaillais dans une bibliothèque à Jérusalem-Est, raconte Afaf, une palestinienne de 53 ans, handicapée depuis l’âge de 1 an à cause de la polio. Je n’étais pas en fauteuil roulant comme aujourd’hui. À cette période, j’arrivais à me déplacer avec des béquilles. J’ai dû, pour des raisons de santé, m’arrêter de travailler et après, quand mon état s’est amélioré, je n’ai pas repris mon boulot là-bas car les conditions pour y aller étaient trop difficiles pour moi ».

Avoir confiance… malgré les difficultés

Afaf a suivi un parcours tout à fait normal : école, collège, lycée publics et université. « Ma mère m’a toujours traitée comme mes frères et sœurs, confie-t-elle. Elle m’a poussée à faire des études, à me battre, elle a cru en moi ! ». Elle atteste : « Si une famille traite son enfant comme un autre, même s’il a un handicap, il aura confiance en lui et pourra aller loin ! ». Elle en est convaincue, il trouvera du travail. « Même une personne valide : si elle n’a pas d’assurance, elle ne décrochera pas un contrat », soutient-elle. Afaf habitait, il y a encore un an, avec sa mère. Depuis son décès, elle vit chez l’une de ses sœurs mais de façon temporaire. Dans quelques mois, elle aura sa propre maison. « Je suis quelqu’un d’indépendant, lâche-t-elle. Je gagne ma vie, je travaille dans une bibliothèque à Ramallah. J’ai mon permis de conduire depuis 14 ans et j’ai une voiture. » Sa famille et sa mère l’ont toujours aidée financièrement en cas de besoin. Mais tout le monde n’a pas cette chance. Certaines personnes handicapées reçoivent un soutien financier à hauteur de 750 shekels (174 euros) par trimestre. Pour cela, le revenu de la famille doit être en dessous du salaire minimum appliqué en Palestine, c’est-à-dire 1 450 shekels (336 euros). Une somme dérisoire, sachant que le matériel comme le fauteuil roulant ou encore les médicaments ne sont pas pris en compte. Au final, une allocation insuffisante pour aider les personnes handicapées à aller de l’avant….

Pauline Maisterra

Photo: Abdelkader : « Dans quelques années, mon frère, ma sœur et moi, on montera une entreprise de couture ».