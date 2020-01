Intégrer les activités physiques et sportives dans le projet des établissements médico-sociaux

Un Plan National de prévention par l’Activité Physique ou Sportive (PNAPS) à été présenté à Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il recommandait notamment de « lutter contre la sédentarité, de favoriser toutes les conditions de l’accès à l’activité physique ou sportive au plus grand nombre et d’intégrer les APS dans le projet des établissements du secteur médico-social, de la santé ou de réadaptation accueillant des personnes en situation de handicap.

Il conseille aussi de développer des réseaux régionaux de sport santé, facilitant la pratique d’une activité régulière, adapté et progressive, par les séniors, par les sédentaires ou les personnes atteintes de pathologies chroniques, d’une maladie rare ou d’un handicap et de développer des programmes d’APA dans des établissements de soins permettant aux personnes atteintes de maladies ou en situation de handicap d’accéder à une éducation à la santé intégrant des séances pratiques ».

Vingt-huit propositions figurent relatives à la prévention tertiaire, dont l’objectif est de favoriser l’activité physique adaptée, notamment pour les personnes en situation de handicap.

Ces propositions visent notamment : à créer un véritable projet d’APS Adaptées, intégré au projet d’établissement dans tous les établissements médico-sociaux – à favoriser la création d’associations sportives en lien avec les institutions accueillant des personnes en situation de handicap…

Lien vers le PNAPS sur le site du MSJSVA :

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/RapPreventionActivite-2008.pdf